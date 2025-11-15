Česko má před sebou prodloužený víkend, o to více lidi zajímá i předpověď na sváteční pondělí. Inverzní počasí nebude panovat už přímo o víkendu, očekává se ochlazení. Na začátku příštího týdne může dokonce sněžit, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Přes Česko v pondělí, na které připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, přejde studená fronta. Za tou k nám bude pronikat studený vzduch, což se projeví na teplotách.
"Pondělní maxima v Čechách budou jen mezi 2 a 6 °C, na Moravě a ve Slezsku se ještě stihne oteplit na 5 až 9 °C. Prakticky na celém území zaprší a zpočátku nad cca 1 100 m, postupně zhruba nad 400 m n. m. půjde o sněžení. Srážky ale zároveň budou od severozápadu ustávat," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Pocitová teplota má být dokonce ještě nižší, protože se rozfouká severozápadní vítr. Experti také předem varovali před možným nebezpečím. "Později večer se může v důsledku vyjasňování oblohy a poklesu teplot pod 0 °C lokálně tvořit náledí," dodal ústav.
Související
Počasí o víkendu: Bude chladněji, teploty začnou klesat
Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu
před 1 hodinou
BBC odmítla vyplatit odškodné. Trump zahájil právní kroky
před 3 hodinami
Předpověď počasí na sváteční pondělí. Meteorologové naznačili, jak bude
včera
Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi
včera
Kriminalisté objasnili vraždu v Přelouči. Senior střílel z legálně držené zbraně
včera
Česko začalo regulovat psychomodulační látky
včera
Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády
včera
Primář z Domažlic odešel od soudu s výjimečným trestem. Odsedí si 28 let
včera
Deset let od masakru v Bataclanu: Jak teroristické útoky změnily Francii?
včera
Británie se chystá na revoluci. Chce napodobit tvrdý dánský azylový model, jak ale ve skutečnosti vypadá?
včera
Pokladna Ukrajiny se stále více tenčí. Merz pošle největší finanční balík od začátku války
včera
"Nežijeme v době míru." Německo chce vytvořit nejsilnější armádu v Evropě, 18leté pošle na prohlídku
včera
Sok-jol chtěl vyprovokovat Kim Čong-una. Měl posílat drony do Pchjongjangu
včera
Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů
včera
Ruská tajná služba tvrdí, že zmařila ukrajinský pokus o atentát na vysoce postaveného úředníka
včera
Maduro se svého postu nevzdá. Američanům poslal jasný vzkaz
včera
Masivní ruský útok zasáhl všechny čtvrti Kyjeva, vyvolal požáry napříč hlavním městem
včera
BBC se omluvila Trumpovi, odškodné platit odmítá
včera
Počasí o víkendu: Bude chladněji, teploty začnou klesat
13. listopadu 2025 21:59
Experti: Čína je ve "válce digitálních podpisů" ve třetí fázi, USA jsou stále na začátku
Podle odborníků na kybernetickou bezpečnost Čína již nyní dominuje informační válce v tichomořském regionu, zatímco americká armáda zaostává a postrádá potřebné zaměření. Tuto kritiku pronesli experti na konferenci AFCEA TechNet Indo-Pacific v Honolulu.
Zdroj: Libor Novák