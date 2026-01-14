Předpověď počasí na víkend. Mrznout má hlavně v noci, teplejší bude sobota

Poslední víkend do Česka přinesl mrazivé a na sníh bohaté počasí. O nadcházejícím víkendu bude situace jiná. Meteorologové nečekají prakticky žádné srážky, přes den má navíc být nad nulou. Vyplývá to z informací uvedených na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle aktuální předpovědi má být v sobotu většinou zataženo. Místy se mohou vyskytnout mrznoucí mlhy, ojediněle bude mrholit. Předpokládá se, že zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny bude hrozit tvorba námrazy. Vyloučeno není ani slabé sněžení, maximálně však spadne centimetr nového sněhu.
Mrznout bude maximálně v nočních hodinách, teploty klesnou na -2 °C. Přes den se oteplí, maxima dosáhnou na 5 °C.
Neděle má být o něco chladnější. Teploty v noci spadnou až na -3 °C a na některých místech se ani přes den nemusí dostat nad nulu. Nejvyšší teploty vyšplhají na 4 °C. Většinou bude zataženo, ojediněle se mohou vyskytnou mlhy, mrholení či slabší sněhové srážky. V oblasti Českomoravské vrchoviny se znovu může utvořit námraza.
