Předpověď počasí na zbytek týdne. Očekává se víkendové ochlazení

V Česku právě začíná nejteplejší den probíhajícího týdne. Už dnes se ale počasí začne měnit, večer se objeví první srážky. Víkendové dny následně budou chladnější, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Během pátečního dne má ubývat oblačnosti, až bude polojasno. Na jihu republiky může být i skoro jasno. Maxima vystoupí většinou na letních 24 až 29 °C, na jižní Moravě až na tropických 31 °C.
"Večer dá o sobě vědět blížící se studená fronta a začne se zatahovat, na severu Čech se dokonce místy přidají první srážky, na západě Česka zesílí i vítr s nárazy do 15 m/s," uvedli meteorologové na facebooku.
Sobota podle nich bude velmi rozmanitá. Během noci z pátku se na celém území republiky vyskytnou přeháňky nebo déšť, ojediněle i zabouří. "Za frontou se už počasí uklidní a na celém území Česka se postupně začne obloha vyjasňovat. Noc bude teplá, ale denní teploty už vysoko neporostou, většinou zůstanou mezi 19 až 24 °C, na jihovýchodě až 26 °C," sdělil ČHMÚ.
"Nedělní ráno bude o poznání chladnější a ojediněle se vytvoří mlhy. Přes den bude příjemně, slunečno s maximy do letních 25°C," dodali meteorologové.
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Zdroj: Lucie Žáková