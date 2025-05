Předpověď počasí: Oblačno přes týden, slunečno o víkendu, hlásí meteorologové

Počasí v Česku je momentálně pod vlivem frontální systém od západu. Téměř na celém území spadlo do 7 milimetrů srážek. Dnes se na studené frontě vyskytnou místní přeháňky, vyloučena není ojedinělá bouřka. Odpolední maxima vystoupí na 17 až 22 °C.

"V nejbližších dnech se bude udržovat oblačné počasí a na většině území zaprší. Úhrny srážek by se do soboty měly pohybovat od 5 do 25 mm a tak alespoň zčásti zlepší půdní deficit vlhkostí," uvedli meteorologové na sociální síti X.

Končí podle nich období s četnými přízemními mrazíky, vystřídají je teplejší rána. Ranní minima budou v tomto týdnu klesat na hodnoty kolem 10 °C, při zmenšené oblačnosti výjimečně až na 5 °C. Přes den bude převážně kolem dvacítky.

"O víkendu se dočkáme převážně slunečného počasí a jen ojediněle se vyskytnou přeháňky. Ranní teploty zůstanou kolem 10 °C, přes den se mírně oteplí, v neděli na některých místech se dočkáme i letních 25 °C," dodal ústav.