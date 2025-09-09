Předpověď počasí opět slibuje trvalejší déšť. Očekává se na jiných místech

9. září 2025

Příjemné je zatím počasí na začátku září, teploty podle předpovědi výrazně nepoklesnou ani v následujících dnech. Ze středy na čtvrtek se však opět očekává trvalejší a plošnější déšť, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

V uplynulém týdnu se srážková epizoda týkala zejména Čech, v nadcházejících dnech bude situace jiná. Meteorologové očekávají nejvýraznější déšť hlavně na Moravě a ve Slezsku od středečního podvečera až do čtvrtečního rána.

"Srážky budou vázané na přechod tlakové níže od jihozápadu na severovýchod přes naše území. Situace se ještě bude upřesňovat v závislosti na přesné trajektorii tlakové níže," uvedl ústav na sociální síti X.

V tuto chvíli se jeví jako pravděpodobné, že na většině území Moravy a Slezska spadne 15 až 40 milimetrů srážek. Výjimečně to může být i více. Pršet sice má i v Čechách, ale úhrny nemají být tak výrazné. 

