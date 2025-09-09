Příjemné je zatím počasí na začátku září, teploty podle předpovědi výrazně nepoklesnou ani v následujících dnech. Ze středy na čtvrtek se však opět očekává trvalejší a plošnější déšť, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V uplynulém týdnu se srážková epizoda týkala zejména Čech, v nadcházejících dnech bude situace jiná. Meteorologové očekávají nejvýraznější déšť hlavně na Moravě a ve Slezsku od středečního podvečera až do čtvrtečního rána.
"Srážky budou vázané na přechod tlakové níže od jihozápadu na severovýchod přes naše území. Situace se ještě bude upřesňovat v závislosti na přesné trajektorii tlakové níže," uvedl ústav na sociální síti X.
V tuto chvíli se jeví jako pravděpodobné, že na většině území Moravy a Slezska spadne 15 až 40 milimetrů srážek. Výjimečně to může být i více. Pršet sice má i v Čechách, ale úhrny nemají být tak výrazné.
Související
Výhled počasí do přelomu září a října. Podzim začne úřadovat
Svět očekává příchod jevu La Niña. Jak ovlivní globální počasí?
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Gaza v troskách. Ihned odejděte, vzkazuje Izrael obyvatelům města. Nemají ale kam
před 2 hodinami
Předpověď počasí opět slibuje trvalejší déšť. Očekává se na jiných místech
včera
Princ Harry dorazil do vlasti. Na dnešní smutné výročí nezapomněl
včera
Škoda jde do milionů korun. Hasiči likvidovali požár domu na Bruntálsku
včera
Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone
včera
Fantom ve formuli dopaden. Policie konečně zjistila identitu řidiče
včera
Trest za podíl na smrti Perryho z Přátel padne v prosinci. Žena se přiznala
včera
Výhled počasí do přelomu září a října. Podzim začne úřadovat
Aktualizováno včera
Vážná nehoda autobusu na Frýdecko-Místecku. Vezl studenty, zraněných je přes 30
včera
Svět očekává příchod jevu La Niña. Jak ovlivní globální počasí?
včera
Ruská odpověď na WhatsApp: Díky povinné aplikaci v telefonu bude kontrolovat 99 procent komunikace
včera
Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení
včera
Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok
včera
Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku
včera
Severní Korea oslavuje vojáky padlé na Ukrajině. Kim Čong-un jim nechá postavit pomník
včera
Střelba do vlastních řad: Meloniová tvrdě kritizuje EU, požaduje výrazné změny
včera
Evropa v plamenech: Letošní rok byl nejhorší sezónou požárů v historii
včera
Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. NATO je v pohotovosti
včera
"Poslední varování, další už nebude." Trump zaslal Hamásu poslední výzvu
včera
Počasí příští víkend naznačí blížící se podzim. Teploty jen stěží překonají dvacítku
Ani během příštího víkendu nás už tropy nepotkají. Podle ČHMÚ.cz může pršet a denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů.
Zdroj: Libor Novák