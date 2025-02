Předpověď počasí slibuje suchý únor v Česku. Přispět má i oteplení ve stratosféře

Meteorologové uvedli, že je téměř jisté, že v Česku v první polovině února spadne jen minimální množství srážek. "Střídající se oblasti vysokého tlaku vzduchu, suché východní kontinentální proudění a výrazné blokování vlhčího vzduchu z Atlantiku způsobí, že minimálně dalších 10 dní nás čeká srážkově velmi chudé období," vysvětlili na sociální síti X.

Šance na slabší sněžení či déšť se sněhem je do pátku, a to především na severu republiky. Očekávány jsou ale jen malé úhrny. Na horách na severu by mohlo napadnout pár centimetrů nového sněhu.

"Od víkendu pak převládne opět stabilní tlaková výše a mělo by převažovat - a patrně i v průběhu příštího pracovního týdne - slunečné počasí s mrazivými rány a denními maximy většinou kolem 3 až 4 °C," sdělil hydrometeorologický ústav.

V druhé polovině února by se mohlo projevit dění ve stratosféře, kde během několika dní začne výrazná fáze stratosférického oteplení. To by mohlo vést k průniku chladného arktického vzduchu do Evropy.

"Pokud by se tak stalo, dá se ale předpokládat, že i druhá polovina měsíce bude srážkově dost chudá, a tak nakonec únor může být opravdu 'suchej', nejen pro některé z Vás, ale pro všechny," dodali meteorologové.