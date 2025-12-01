Přichází čas zimního počasí. Meteorologové řekli, jaký bude úvod prosince

Právě dnes začíná meteorologická zima, ale oproti předchozímu týdnu, který přinesl sníh i do nížin, se oteplí. Přes den bude vždy nad nulou, mrznout má jedině v noci. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Přes Česko v pondělí k východu přejde slábnoucí studená fronta. Následně se střední Evropa bude nacházet mezi brázdou nízkého tlaku vzduchu nad západem kontinentu a tlakovou výší nad východní Evropou.
Počasí bude během pracovního týdne poměrně stabilní. Denní maxima se budou držet nad nulou, od středy do pátku mohou dosáhnout až 7 °C. Mrznout má pouze v noci, minima klesnou maximálně na -4 °C.
Předpověď na pondělí:
Zataženo až oblačno, zpočátku místy, postupně ojediněle déšť, v noci a ráno i mrznoucí, nad 900 m i sněžení. Odpoledne místy v Čechách, večer ojediněle i na Moravě a ve Slezsku polojasno. Ráno a večer místy mlhy, ojediněle i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, na východě ojediněle kolem -4 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno.
Předpověď na úterý:
Zataženo nízkou oblačností. Místy mlhy, výjimečně i mrznoucí. Jen ojediněle skoro jasno až polojasno. Ojediněle mrholení, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C. Slabý jihovýchodní až jižní vítr do 4 m/s, místy, hlavně na Českomoravské vrchovině a na severu Čech mírný 2 až 6 m/s.
Předpověď na středu:
Zataženo nízkou oblačností. Místy mlhy, výjimečně i mrznoucí. Na horách a na východě místy, jinde jen ojediněle skoro jasno až polojasno. Ojediněle mrholení, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při malé oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, při malé oblačnosti až 7 °C. Slabý jihovýchodní nebo proměnlivý vítr do 3 m/s, hlavně na Českomoravské vrchovině a na severu Čech mírný 2 až 5 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Zataženo nízkou oblačností. Místy mlhy, výjimečně i mrznoucí. Jen výjimečně zmenšená oblačnost. Ojediněle mrholení, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, při zmenšené oblačnosti až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, na jihovýchodě a východě ojediněle až 7 °C. Slabý jihovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 m/s. Na Českomoravské vrchovině a severu Čech místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na pátek:
Zataženo až oblačno. Místy mlhy. Ojediněle déšť nebo mrholení. Nad 1100 m sněžení. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s, místy mírný vítr 2 až 6 m/s.
