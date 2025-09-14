První předpověď počasí na příští víkend. Teploty budou příjemné

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. září 2025 7:00

Podzimní příroda, ilustrační fotografie.
Podzimní příroda, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

V části Česka je probíhající víkend poměrně deštivý. Za týden by situace měla být lepší. Podle meteorologů se další dva zářijové volné dny obejdou beze srážek. Předpověď slibuje i poměrně vysoké teploty. 

Přes střední Evropu se má během příštího víkendu přesouvat tlaková výše dále k východu. Počasí bude na druhou polovinu září poměrně příjemné. Nejvyšší teploty vyšplhají až na 24 stupňů. Zpočátku bude oblačno, ale postupem času se má vyjasňovat. Přeháňky se neočekávají. 

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Zpočátku oblačno až polojasno a ojediněle přeháňky. Postupně polojasno až jasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty v pátek 14 až 10 °C, postupně 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.

