První sníh na Sněžce či Pradědu. Na horách spadly teploty pod nulu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. září 2025 10:54

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

První sněhové vločky od předchozí zimy se ve čtvrtek vyskytly v nejvyšších partiích českých hor, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Sněžilo na Sněžce či na Pradědu, kde zároveň teploty klesly pod nulu. 

Ústav během dopoledne informoval o sněhových vločkách na nejvyšších vrcholech Krkonoš a Jeseníků. "Na Sněžce měříme aktuálně -1,2 °C a sněží zde, na Pradědu je -0,1 °C a sněžilo hlavně během noci. Kvůli silnému větru je ale pocitová teplota, hlavně na Sněžce, výrazně nižší," uvedli meteorologové a připojili snímky z webkamer. 

Česko se ve čtvrtek probudilo do zataženého, chladného a místy i deštivého rána. Podle předpovědi má být dnešek nejchladnějším dnem tohoto týdne. Přes noc klesly teploty na 11 až 6 °C, na horách i pod bod mrazu. Na nejvyšší hoře republiky spadla pocitová teplota i kvůli větru na -9 °C. 

Meteorologové také prozradili podrobnosti o počasí v posledních hodinách. "Od včera napršelo nejvíce v jižní a jihozápadní polovině území, lokálně i kolem 20 mm a dalších 20 mm může ještě napršet," sdělili. 

V dalším průběhu tohoto týdne se má oteplovat. Již v pátek vystoupají teploty na 17 °C, víkendová maxima dosáhnou až 19 °C. Bude se i vyjasňovat. Zatímco zítra se očekává polojasná obloha jen ojediněle, během volných dnů může být tento jev častější, přičemž srážky se vyskytnou už jen ojediněle. 

před 4 hodinami

Počasí se o víkendu oteplí. Letní teploty už ale nedorazí

Počasí sníh Zima ČHMÚ

Zdroj: Libor Novák

