První sníh na Sněžce či Pradědu. Na horách spadly teploty pod nulu

První sněhové vločky od předchozí zimy se ve čtvrtek vyskytly v nejvyšších partiích českých hor, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Sněžilo na Sněžce či na Pradědu, kde zároveň teploty klesly pod nulu.
Ústav během dopoledne informoval o sněhových vločkách na nejvyšších vrcholech Krkonoš a Jeseníků. "Na Sněžce měříme aktuálně -1,2 °C a sněží zde, na Pradědu je -0,1 °C a sněžilo hlavně během noci. Kvůli silnému větru je ale pocitová teplota, hlavně na Sněžce, výrazně nižší," uvedli meteorologové a připojili snímky z webkamer.
Česko se ve čtvrtek probudilo do zataženého, chladného a místy i deštivého rána. Podle předpovědi má být dnešek nejchladnějším dnem tohoto týdne. Přes noc klesly teploty na 11 až 6 °C, na horách i pod bod mrazu. Na nejvyšší hoře republiky spadla pocitová teplota i kvůli větru na -9 °C.
Meteorologové také prozradili podrobnosti o počasí v posledních hodinách. "Od včera napršelo nejvíce v jižní a jihozápadní polovině území, lokálně i kolem 20 mm a dalších 20 mm může ještě napršet," sdělili.
V dalším průběhu tohoto týdne se má oteplovat. Již v pátek vystoupají teploty na 17 °C, víkendová maxima dosáhnou až 19 °C. Bude se i vyjasňovat. Zatímco zítra se očekává polojasná obloha jen ojediněle, během volných dnů může být tento jev častější, přičemž srážky se vyskytnou už jen ojediněle.
