Slunečné počasí přinese nadprůměrné teploty, naznačili meteorologové

Poměrně teplé podzimní počasí se očekává i během právě začínacího týdne. Svatý Martin tak na bílém koni nedorazí, dokonce i na horách bude díky inverzi svítit sluníčko. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Na svatomartinské úterý má počasí ovlivňovat slábnoucí okluzní fronta, která se bude nad Českem rozpadat. Ráno se budou vyskytovat mlhy, dopoledne i odpoledne hrozí slabý déšť. "Svatý Martin tak letos na bílém koni na většinu míst nedorazí," uvedli meteorologové.
Od středy se prosadí inverzní počasí. Po zadní straně tlakové výše nad jihovýchodní Evropou bude nad Česko proudit teplý vzduch od jihu až jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. Především na horách bude slunečno.
"V nížinách se bude často jednat o mlhy nebo nízkou oblačnost, která se odpoledne na řadě míst sice rozpustí, ale zejména na severozápadě Čech a na Moravě může vydržet po celý den, což se projeví i nižšími maximálními teplotami vzduchu jen kolem 6 °C," sdělil hydrometeorologický ústav.
Na místech, kde bude slunečno po celý den, se očekávají velmi vysoká teplotní maxima, která překročí i hranici 15 stupňů. "Minimální teploty se v týdnu budou pohybovat nejčastěji kolem 3 °C, ale při zmenšené oblačnosti a uklidnění větru jen kolem 0 °C," dodali meteorologové.
Každým dnem se blíží prosincový začátek meteorologické zimy, ale výraznější ochlazení nemá nastat ani během příštího víkendu v polovině listopadu. Odpolední maxima vyšplhají až na 13 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě