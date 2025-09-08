Svět očekává příchod jevu La Niña. Jak ovlivní globální počasí?

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) se i přes návrat klimatického jevu La Niña očekává, že globální teploty zůstanou nadprůměrné. La Niña je přírodní jev, který ochlazuje povrchovou teplotu vody ve středním a východním Pacifiku.
Pravděpodobnost výskytu jevu La Niña je mezi zářím a listopadem padesát pět procent, přičemž se tato šance do konce roku zvýší na šedesát procent. Pravděpodobnost, že se naopak vrátí El Niño, je velmi malá. Navzdory ochlazujícímu účinku se očekává, že La Niña nezastaví trend rekordních teplot.
WMO zdůrazňuje, že ačkoliv La Niña a El Niño jsou součástí přirozených klimatických cyklů, probíhají na pozadí změn způsobených lidskou činností. Tyto aktivity zvyšují globální teploty, což vede k extrémnějším projevům počasí a změnám v srážkách a teplotách. Loňský rok se stal nejteplejším v historii měření.
Podle nejnovější prognózy WMO budou od září do listopadu nadprůměrné teploty na velké části severní a jižní polokoule. Ačkoliv má La Niña v mnoha oblastech opačné dopady než El Niño, její ochlazující účinek nedokázal zabránit tomu, aby uplynulých deset let bylo deseti nejteplejšími v historii měření.
Tato skutečnost je dobře vidět na příkladu extrémně dlouhé La Niñi, která probíhala mezi lety 2020 a 2023. I přes to, že tehdy způsobila silná sucha a záplavy, nedokázala zvrátit vysoké globální teploty.
Rusko v neděli v noci podniklo největší letecký útok od začátku války na Ukrajině, při němž poprvé zasáhlo i vládní budovu v Kyjevě. Během náletu, který trval 11 hodin, bylo podle ukrajinského letectva nasazeno více než 800 dronů, čtyři balistické a devět křídlatých střel. Většinu z nich se sice podařilo sestřelit, ale 54 dronů a 9 raket zasáhlo cíle po celé Ukrajině. V Kyjevě útoky zasáhly několik obytných budov a zabily nejméně dva lidi, včetně malého dítěte.
Zdroj: Libor Novák