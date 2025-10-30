Teplejší počasí má přetrvat i po víkendu, ukazuje předpověď

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. října 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Radek Sycha / INCORP images

Už ve středu nastal zlom a počasí v Česku se zlepšilo. Nyní by mělo být relativně stabilní, maxima nad 10 stupňů se očekávají i v první polovině příštího týdne. Potvrzuje to aktuální předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Přes Česko už během neděle od západu přejde studená fronta, za kterou se od jihozápadu rozšíří oblast vysokého tlaku vzduchu, která se bude přes střední Evropu zvolna přesouvat k východu. Oproti víkendu nastane mírné ochlazení, ale maximální teploty by se přesto měly držet nad 10 stupni, vyplývá z předpovědi. 

V pondělí dosáhnou odpolední maxima 13 °C, v dalších dnech mohou být i o dva stupně vyšší. Pokud se ale někde bude déle vyskytovat oblačnost, klesnou teploty na takových místech i přes den na hodnoty kolem 8 °C.

Předpověď na pondělí:

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky četnější. Od západu postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Jasno až polojasno, přechodně oblačno. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C, při déletrvající oblačnosti jen kolem 8 °C.

