Tropické počasí a extrémní zátěž pro organismus. Meteorologové opět varují

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. června 2026 17:19

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Extrémně vysoké teploty se očekávají v Česku podle nové výstrahy, která platí do neděle. Meteorologové nově zvýšili stupeň nebezpečí na většině území postupně až na extrémní. V platnosti zůstává i varování před požáry. 

"V přílivu velmi teplého vzduchu od jihozápadu budou během čtvrtka stoupat teploty na většině území nad 31 °C, v Ústeckém a Středočeském kraji lokálně i přes 34 °C (vysoký/oranžový stupeň výstrahy)," uvedli meteorologové na facebooku. 

Vlna veder bude zesilovat v dalších dnech. V pátek mají odpolední teploty překračovat 34 °C na většině území Čech i Moravy, v sobotu se v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy očekávají teploty přesahující i 37 °C. Vlna veder by měla vyvrcholit v neděli, kdy maximální teploty dosáhnou až 40 °C, zejména v dolním Polabí a Poohří. 

"Není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší. Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě," upozornil ČHMÚ.

Na jižní Moravě nadále platí v důsledku teplého a suchého počasí až do odvolání výstraha před nebezpečím požárů.

Vlnu veder podle meteorologů ukončí pondělní studená fronta, před kterou ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 °C, zejména na východě vystoupají až nad 34 °C.

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