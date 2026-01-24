Zimní počasí v části Spojených států má být v následujících hodinách a dnech až extrémní. Američtí meteorologové vydali výstrahu, která bude platit až do pondělního rána místního času. Na nebezpečí upozornil i prezident Donald Trump.
"Berte tuhle bouři vážně, lidi," uvedl National Weather Service k varování na síti X. Podle mapy hrozí menší či větší potíže v pásu od Nového Mexika a Texasu až na východní pobřeží USA a k hranicím s Kanadou. Pozor si mají dát i obyvatelé velkých měst, například New Yorku či hlavního města federace Washingtonu D.C.
Meteorologové uvedli, že se mírné až extrémní dopady zimní bouře očekávají od střední části USA až po severovýchod. Řidiči by se měli vyhnout cestování, protože podmínky na silnicích budou nebezpečné. Komunikace se mohou stát zcela nesjízdnými. Úřady varují i před možným narušením infrastruktury.
Americký prezident Donald Trump na síti Truth Social sdělil, že byl o "rekordní" vlně mrazů a "historické" sněhové bouři informován. "Trumpova administrativa vše koordinuje se státními a místními úřady. FEMA je zcela připravena reagovat. Zůstaňte v teple a v bezpečí," napsal šéf Bílého domu.
Podle Trumpa má extrémní zimní počasí o víkendu úřadovat ve 40 amerických státech, což označil za nevídanou věc. "Mohou mi environmentální šílenci, prosím, vysvětlit, co se stalo s globálním oteplováním?" rýpl si šéf Bílého domu.
Počasí , Zima , Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
