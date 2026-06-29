V Česku hrozí velmi silné bouřky. Meteorologové nastínili, kde budou nejintenzivnější

Tropická epizoda pokračuje i na začátku týdne. Pondělní nejvyšší teploty ještě mohou místy téměř atakovat čtyřicítku, vyplývá z nové výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové zároveň varují před bouřkami, které mohou být velmi silné.
Dnes a zítra bude počasí v Česku ovlivňovat studená fronta, která sníží teploty především v Čechách. Pondělní maxima dosáhnou většinou 31 až 36 °C. Chladněji, konkrétně kolem 28 °C, bude na západě. Naopak na Moravě a ve Slezsku teploty dosáhnou až 39 °C.
"V úterý zejména v Čechách bude chladněji, teploty vystoupí na 28 až 32 °C, na západě Čech bude kolem 25 °C, na jihovýchodě Moravy ještě až 36 °C," upozornili meteorologové.
Studená fronta zároveň přinese přeháňky a bouřky, které mohou být i velmi silné. Podle výstrahy je mohou doprovázet přívalové srážky s úhrny kolem 60 milimetrů, kroupy o velikosti nad dva centimetry a nárazy větru o rychlosti 70 až 90 km/h. "Nejintenzivnější bouřky očekáváme v jižních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině," varoval hydrometeorologický ústav.
"Další bouřky očekáváme v úterý večer a v noci na středu. Mohou opět být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km/h," dodali meteorologové.
Nadále zůstává v platnosti i výstraha na nebezpečí vzniku a šíření požárů v Jihomoravském kraji.
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Zdroj: Jan Hrabě