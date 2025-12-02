Vánoční počasí. Po sněhové následuje i první teplotní předpověď

Letošní Vánoce už jsou na dohled, máme za sebou první adventní neděli. Meteorologové již o víkendu nastínili, jaká je pravděpodobnost toho, že v Česku bude o svátcích ležet sníh i v nížinách. V nejnovějším měsíčním výhledu pak naznačili, jaké počasí se kolem Štědrého dne očekává.
"Vánoční týden vychází na úrovni normálu s průměrem minimálních nočních teplot kolem -3 °C a maximálních denních kolem +2 °C," uvedli meteorologové v aktuálním výhledu s tím, že svátky nastanou v období, kdy se sněhové srážky mohou objevit od vyšších nebo i od středních poloh.
Již o víkendu zveřejnili aktualizovanou mapu pravděpodobnosti bílých Vánoc, které jsou pro účely analýzy definovány jako dny, kdy v čase měření (7:00) leží 24. a 25. prosince na měrném pozemku stanice alespoň centimetr sněhu. Podle expertů je patrné, že pravděpodobnost ovlivňuje zejména nadmořská výška, případně geografická poloha lokality.
"V oblastech s nejnižší nadmořskou výškou, jako je například Polabí nebo jižní Morava a rovněž pak na dalších teplých místech Česka, jako je jihozápadní Plzeňsko, okolí Prahy nebo Českých Budějovic, se pravděpodobnost bílých Vánoc pohybuje pod hranicí 20 %. To znamená, že v těchto regionech je relativně malá šance na to, že během vánočních svátků bude ležet sníh," uvedl hydrometeorologický ústav na síti X.
Ve středních polohách už pravděpodobnost bílých Vánoce roste na hodnoty mezi 30 a 40 procenty. V polohách mezi 600 a 800 metry pak dosahuje až 60 procent. "Tato úroveň pravděpodobnosti je výrazně vyšší než v níže položených oblastech, kdy chladnější teploty a vyšší úhrn srážek v těchto polohách zajišťují stabilnější sněhové podmínky," vysvětlili meteorologové.
"Na horách, tj. v oblastech nad 1000 metrů nad mořem, pravděpodobnost výskytu bílých Vánoc překračuje 80 %. Na hřebenech pohraničních hor, kde nejčastěji dochází k výskytu vydatných sněhových srážek, se pravděpodobnost pohybuje i nad 90 %," dodali.
Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.
Zdroj: Libor Novák