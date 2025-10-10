Víkendové počasí v zajetí oblačnosti. K nule neklesnou teploty ani v noci

Druhý říjnový víkend se nezadržitelně blíží. Teplejším z volných dní bude podle meteorologů sobota. Sluníčko zároveň vykoukne jen občas. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají většinou oblačné počasí. Lokálně se mračna mohou protrhat, s větší pravděpodobností v jižní polovině republiky. Přeháňky či slabý déšť jsou pravděpodobnější na severu a severovýchodě. Přibývat jich bude v neděli večer. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy.
"Sobotní noční minima budou 12 až 8 °C, na jihozápadě Čech klesnou teploty až k 6 °C. V neděli ráno naměříme nejčastěji od 10 do 6 °C, ale při déletrvající malé oblačnosti se může ochladit na hodnoty i kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty budou v sobotu 12 až 17 °C, v neděli 10 až 15 °C," uvedl ústav na sociální síti X.
Vítr bude v pátek a během víkendu vát od severozápadu až západu. Má dosahovat maximální rychlosti do 25 kilometrů za hodinu.
