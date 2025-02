Výhled počasí až do prvních dnů jara. Meteorologové řekli, kam až stoupnou teploty

Zatímco svět si připomíná tři roky od začátku ruské invaze na Ukrajinu, v Moskvě probíhá tichá oslava. Jak informoval server The Guardian, ruská metropole se v posledních týdnech ponořila do triumfální nálady, přestože Kreml oficiálně nepořádá žádné vzpomínkové akce. Prezident Vladimir Putin totiž toto výročí nepovažuje za úspěch, který by chtěl zdůrazňovat.