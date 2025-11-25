Výhled počasí až téměř do Vánoc. Teploty po tomto týdnu stoupnou

Až téměř do Vánoc vidí meteorologové v nejnovějším dlouhodobém výhledu, jehož většina už bude spadat do meteorologické zimy. Teploty se z podprůměru vyšplhají do průměru, srážek má být nejvíce v probíhajícím týdnu.
Po teplotně podprůměrném minulém týdnu bude tento trend zprvu pokračovat i během nadcházejícího období do 21. prosince. Postupně se ale teploty dostanou do průměru, vyplývá z výhledu.
"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot očekáváme v prvním a druhém týdnu předpovědi (24.11.-7.12.) kolem -5 °C, v dalších dvou týdnech (8.12.-21.12.) kolem -2 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi (24.11.-30.11.) kolem +1 °C, v dalších třech týdnech postupně kolem +4 °C," uvedli meteorologové.
Co se týká srážek, byly uplynulé týdny průměrné až podprůměrné. Odborníci na předpověď počasí předpokládají, že probíhající týden bude srážkově nadprůměrný. Úhrny se následně vrátí k průměrným hodnotám.
Související
