Výhled počasí do konce listopadu. Teploty se budou vyvíjet podle očekávání

Listopad začal o víkendu, ale potrvá ještě dlouho. Podle nejnovějšího měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) budou v dalších dnech a týdnech pozvolna klesat teploty. Probíhající měsíc má být teplotně i srážkově průměrný.
Poslední týdny přinesly teploty na hranici průměrných a nadprůměrných hodnot. V nadcházejícím období se očekává pozvolný pokles teplot, přičemž se průměrné týdenní teploty budou udržovat na hranici normálu. Listopad bude jako celek teplotně průměrný.
"V první polovině listopadu by ranní teploty většinou neměly klesat pod nulu, denní se budou udržovat kolem 10 °C, v místech s nízkou oblačnosti i pod touto hranici. V druhé polovině listopadu zamíří noční teploty k nule, denní se budou pohybovat většinou od 2 do 8 °C. Tyto hodnoty reprezentují týdenní průměry, přičemž mezí jednotlivými dny je předpoklad větších teplotních rozdílů," uvedli meteorologové.
Co se týká srážek, jejich množství v uplynulých týdnech kolísalo. Závěr minulého týdne na ně byl bohatý. Nyní má následovat sušší "dušičkové" období.
"To platí zejména pro první dekádu listopadu. V dalším období až do konce listopadu bude srážek přibývat, měly by se však udržovat kolem dlouhodobého průměru. Očekává se, že i měsíc listopad jako celek skončí srážkově kolem průměru," dodali odborníci.
Televizní stanice CBS News odvysílala v neděli večer značně sestříhanou verzi rozhovoru s Donaldem Trumpem v rámci svého pořadu 60 Minutes. Šlo o první Trumpovo interview pro tuto relaci po pěti letech. Trump strávil v křesle s korespondentkou Norah O’Donnell celých devadesát minut, ovšem do vysílání se dostalo pouze zhruba 28 minut. Později však byl online zveřejněn jak plný přepis celého rozhovoru, tak i rozšířená 73minutová verze.
Zdroj: Libor Novák