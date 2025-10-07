Výhled počasí do konce října. Meteorologové nastínili, jak budou klesat teploty

7. října 2025 7:00

Praha
Praha Foto: Michael Zelinka / INCORP images

O dalších šest stupňů klesnou nejvyšší denní teploty do konce října, vyplývá z nejnovějšího měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na začátku listopadu už se budou maxima držet pod 10 stupni. 

Po čtyřech týdnech jako na houpačce s teplotami pod průměrem, kolem průměru i nad průměrem se v tomto a dalších třech týdnech do 2. listopadu očekává teplotně i srážkově průměrné počasí, vyplývá z nejnovějšího výhledu. 

Nejteplejší má být probíhající týden, po kterém budou teploty zvolna klesat. "Týdenní průměry nejnižších nočních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi (6.-12.10.) kolem 7 °C, ve druhém a třetím týdnu (13.-26.10.) kolem 4 °C, ve čtvrtém týdnu předpovědi (27.10.-2.11.) kolem 2 °C," uvedli meteorologové.

"Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi (6.-12.10.) kolem 14 °C, ve druhém a třetím týdnu (13.-26.10.) kolem 11 °C, ve čtvrtém týdnu (27.10.-2.11.) kolem 8 °C," sdělili.

Co se týká srážkových úhrnů, ty se mají během jednotlivých týdnů držet kolem dlouhodobého průměru. Čeká se, že třetí týden bude spíš slabě nad dlouhodobým průměrem. 

Počasí bude tento týden nečekaně teplejší

