Výhled počasí do poloviny října. Podzim je tady se vším všudy

Po meteorologickém začal už i astronomický podzim, jehož úvodní týden právě probíhá. Podle meteorologů budou teploty v následujících dnech a týdnech pozvolna klesat až k průměru nejvyšších denních teplot kolem 14 stupňů.
Po čtyřech teplotně i srážkově nadprůměrných týdnech mají v období do 19. října následovat čtyři teplotně i srážkově průměrné nebo slabě nadprůměrné týdny, vyplývá z nejnovějšího dlouhodobého výhledu.
Probíhající týden bude podle meteorologů chladnější, teploty se mají držet nepatrně pod dlouhodobým průměrem. Další tři týdny předpovědi, které už převážně spadají do října, se očekává teplotně průměrné nebo slabě nadprůměrné počasí.
"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot by se v prvních třech týdnech předpovědi (22.9.-12.10.) měly pohybovat kolem 7 °C, v posledním týdnu (13.10.-19.10.) kolem 4 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot v prvních třech týdnech předpovědi předpokládáme kolem 17 °C, v posledním týdnu (13.10.-19.10.) kolem 14 °C," uvedli experti.
Aktuální týden bude i nejbohatší na srážky, podle odborníků bude srážkově nadprůměrný. Další tři týdny již budou průměrné.
Počasí se příští víkend oproti celému týdnu oteplí, naměříme až 20 stupňů
Podzimní počasí je tady. Příští týden teploty citelně klesnou
Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska ze strany Ruska se Rada bezpečnosti OSN mimořádně sejde v pondělí. Oznámili to estonští a zástupci OSN. K tomuto incidentu došlo poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek bez povolení vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem. Tam se zdržely dvanáct minut, než je zachytily a vyprovodily stíhačky aliance NATO. Informovalo o tom estonské ministerstvo zahraničí a mluvčí aliance.
Zdroj: Libor Novák