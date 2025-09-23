Výhled počasí do poloviny října. Podzim je tady se vším všudy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. září 2025 7:00

Praha
Praha Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Po meteorologickém začal už i astronomický podzim, jehož úvodní týden právě probíhá. Podle meteorologů budou teploty v následujících dnech a týdnech pozvolna klesat až k průměru nejvyšších denních teplot kolem 14 stupňů. 

Po čtyřech teplotně i srážkově nadprůměrných týdnech mají v období do 19. října následovat čtyři teplotně i srážkově průměrné nebo slabě nadprůměrné týdny, vyplývá z nejnovějšího dlouhodobého výhledu. 

Probíhající týden bude podle meteorologů chladnější, teploty se mají držet nepatrně pod dlouhodobým průměrem. Další tři týdny předpovědi, které už převážně spadají do října, se očekává teplotně průměrné nebo slabě nadprůměrné počasí. 

"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot by se v prvních třech týdnech předpovědi (22.9.-12.10.) měly pohybovat kolem 7 °C, v posledním týdnu (13.10.-19.10.) kolem 4 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot v prvních třech týdnech předpovědi předpokládáme kolem 17 °C, v posledním týdnu (13.10.-19.10.) kolem 14 °C," uvedli experti.

Aktuální týden bude i nejbohatší na srážky, podle odborníků bude srážkově nadprůměrný. Další tři týdny již budou průměrné. 

včera

Počasí se příští víkend oproti celému týdnu oteplí, naměříme až 20 stupňů

před 37 minutami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN

Donald Trump má dnes vystoupit na Valném shromáždění OSN. Stane se tak ve stejný den, kdy lídři z klíčových regionů, jako je Jordánsko a Katar, mají také pronést své projevy. Prezident Macron naopak oznámil, že Francie formálně uznala Palestinský stát, a připojila se tak k dalším zemím. Macron ve svém projevu prohlásil, že nastal čas pro mír a že nic neopravňuje pokračující válku v Gaze.

před 2 hodinami

včera

Robert Redford

Redford si měl naplánovat vlastní pohřeb. Bude komorní

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva během minulého týdne. Ve věku 89 let zemřel legendární americký herec Robert Redford. Spousta osobností z Hollywoodu by se s ním nepochybně ráda rozloučila. Rodina ale měla učinit rozhodnutí, podle kterého to nebude možné. 

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia v úvodu Ligy mistrů sahala po třech bodech. S Bodö/Glimt ale v závěru duel ztratila

Poprvé po šesti letech se ve středu slávističtí fanoušci dočkali účasti sešívaných v nejprestižnější evropské klubové soutěži Lize mistrů. Ještě čtvrthodiny před závěrečným hvizdem to vypadalo na úspěšný start do soutěže, neboť domácí vedli 2:0 zásluhou dvou přesných tref debutujícího jednadvacetiletého nováčka v sestavě Mbodjiho. Navíc před druhým gólem Pražané přežili penaltu. Nicméně hostům se záhy podařilo rychle snížit, a i když pak slávisté měli hromadu příležitostí, nakonec v 90. minutě přišel trest v podobě vyrovnání na konečných 2:2.

Aktualizováno včera

včera

včera

Zdeněk Hřib Prohlédněte si galerii

Pirát Hřib pro EZ o euru, školství i koalicích. Má jasno, s kým se spolupracovat nebude

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz nastínil, zda a za jakých podmínek by si jeho strana dokázala představit spolupráci s hnutím ANO, zhodnotil působení Pirátů ve vládě Petra Fialy a vyjádřil se i k možnosti budoucí koaliční spolupráce. Původně šlo o anketu určenou více stranám, odpověděli však pouze Piráti – i proto dostal jejich předseda prostor k podrobnějšímu představení postojů strany.

včera

včera

Su-25 ruského letectva

Ruské provokace přibližují Evropu válce více než kdykoliv v historii, shodují se lídři

Podle estonského ministra zahraničí Marguse Tsahkny představují opakované ruské provokace destabilizující eskalaci, která celý region přibližuje konfliktu více než kdykoliv v nedávné historii. Tsahkna v pondělí na tiskové konferenci, za přítomnosti diplomatů z dalších zemí, přečetl prohlášení odsuzující incident, při kterém tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor.

včera

Poslanecká sněmovna, ilustrační fotografie.

Patnáct stran ve sněmovně díky nepřiznaným koalicím brzy může být realitou. Historie nás přitom důrazně varuje

Ústavní soud se akutně zabývá stížnostmi na údajné nepřiznané koalice Stačilo a SPD, které podle strany Volt obcházejí volební zákon a narušují rovné podmínky politické soutěže. Případ znovu otevírá debatu o roli malých stran, transparentnosti kandidátek i nebezpečí fragmentace parlamentu. Předseda Voltu Adam Hanka exkluzivně pro EuroZprávy.cz upozornil, že bez jasně vymezených pravidel hrozí chaos a deformace demokratického systému. Historie přitom vysílá jasný a velmi zneklidňující signál, že obdobná destabilizace vedla ve 30. letech ke krizi důvěry v politiku a v únoru 1948 k definitivnímu zhroucení demokratického pořádku.

včera

včera

včera

Tomáš Garrigue Masaryk, roku 1918 se stal prvním prezidentem Československa

Demokracii chápal jako systém založený na vzdělání, kritickém myšlení a osobní odpovědnosti. Historička zhodnotila dopis TGM

Historička Irena Skalová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz rozebrala, jak si můžeme být jistí pravostí dopisu od Jana Masaryka s údajně „posledními slovy“ jeho otce a prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea otevřeného minulý pátek. Rovněž připomněla dobový kontext, kdy prezident řešil mimo jiné slovenskou snahu o autonomii na Praze nebo německou menšinu, která byla s nástupem Adolfa Hitlera k moci čím dál agresivnější.

včera

včera

António Guterres

Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku. Nikdo nevěří, že se P5 shodne

Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku a debaty se točí kolem Rady bezpečnosti OSN. Před osmdesáti lety ji založili spojenci z druhé světové války, aby zabránili budoucím válkám. Pět stálých členů s právem veta, takzvaná P5 – Spojené státy, Rusko, Velká Británie, Čína a Francie – se mělo stát „světovými policisty.“ V současné době ovšem málokdo pochybuje o tom, že se jim tento cíl nedaří plnit, píše magazín Time.

včera

Palestina

Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie

Několik západních zemí, včetně Velké Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska, oficiálně uznalo palestinský stát. Na Valném shromáždění OSN se k nim má v průběhu týdne přidat i Francie a další evropské státy. Tato vlna uznání zvyšuje tlak na Izrael, který už týden vede pozemní ofenzivu v Gaze, a to navzdory celosvětovému odsouzení a protestům rodin rukojmích držených Hamásem.

včera

včera

Velká Británie, ilustrační foto

Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu

Ministryně zahraničí Velké Británie Yvette Cooperová varovala Izrael, aby nereagoval na britské uznání palestinského státu anexí částí Západního břehu Jordánu. Své vyjádření poskytla BBC před odjezdem na pondělní konferenci OSN v New Yorku, kde se očekává, že podobné kroky oznámí i Francie a další evropské státy. V neděli premiér Sir Keir Starmer oznámil, že Spojené království, Kanada, Austrálie a Portugalsko oficiálně uznávají palestinský stát, což představuje významnou změnu v britské politice.

včera

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska ze strany Ruska se Rada bezpečnosti OSN mimořádně sejde v pondělí. Oznámili to estonští a zástupci OSN. K tomuto incidentu došlo poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek bez povolení vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem. Tam se zdržely dvanáct minut, než je zachytily a vyprovodily stíhačky aliance NATO. Informovalo o tom estonské ministerstvo zahraničí a mluvčí aliance. 

