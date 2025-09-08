Výhled počasí do přelomu září a října. Podzim začne úřadovat

8. září 2025 18:00

Česko má za sebou první týden meteorologického podzimu, kdy počasí nadále připomínalo chvílemi léto. V následujících dnech a týdnech se ale bude postupně ochlazovat. Potvrzuje to i nejnovější měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Po uplynulém týdnu s teplotami na hranici průměrných a nadprůměrných hodnot, kdy maxima vyšplhala až na 28 °C, očekávají meteorologové, že nadcházející období do 5. října bude teplotně průměrné až slabě nadprůměrné.

"První týden bude na hranici průměrného až nadprůměrného. Minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 11 °C, ve čtvrtek kolem 14 °C a nejvyšší denní kolem 22 °C, v úterý až kolem 24 °C," uvedli meteorologové ve výhledu. 

Příští týden má být nadprůměrný, další dva týdny budou průměrné. Nejchladnějším bude týden na přelomu září a října s průměrem minimálních nočních teplot kolem 6 °C a maximálních denních kolem 16 °C.

Úhrn srážek za minulý týden byl nadprůměrný, pro celé Česko činil v průměru 20 milimetrů. Období do 5. října bude jako celek srážkově průměrné. "V prvním týdnu čekáme průměrný až nadprůměrný úhrn kolem 20 mm. V ostatních týdnech by mělo napršet většinou kolem 10 mm. Mohou se vyskytnout i bouřky," dodali meteorologové. 

Svět očekává příchod jevu La Niña. Jak ovlivní globální počasí?

Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení

Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení

Jeruzalémem otřásl střelecký útok, při kterém zemřelo šest lidí. K události došlo v 10:15 místního času, kdy dva útočníci vystoupili z auta a zahájili palbu na autobusové zastávce u křižovatky Ramot na okraji města.  

Jeruzalém

Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok

Při střelbě v Jeruzalémě zemřelo šest lidí, uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Palestinští ozbrojenci zahájili palbu na plné autobusové zastávce. Ministr Saar popsal útok jako „strašlivý teroristický útok“ a dodal, že Izrael je ve válce s radikálním islamistickým terorismem. Vyzval proto mezinárodní společenství, aby se jasně rozhodlo, zda stojí na straně Izraele, nebo džihádistů. 

Palestina

Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku

Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot oznámil, že Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát a zároveň uvalit na Izrael sankce. Uznání má proběhnout během zasedání Valného shromáždění OSN, které se koná tento měsíc. Má to však dvě podmínky: propuštění všech izraelských rukojmí, které od 7. října 2023 drží hnutí Hamás, a záruku, že Hamás již nebude hrát žádnou roli ve správě Palestiny.

Kim Čong-Un

Severní Korea oslavuje vojáky padlé na Ukrajině. Kim Čong-un jim nechá postavit pomník

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se setkal s rodinami vojáků, kteří padli v bojích na Ukrajině po boku ruské armády. Státní média informovala, že jim Kim vyjádřil „hlubokou soustrast“. Jižní Korea odhaduje, že KLDR poslala na Ukrajinu přibližně 15 tisíc vojáků, společně s raketami a dalšími zbraněmi. Jako protihodnotu získala Severní Korea od Ruska potraviny, finanční prostředky a technickou pomoc.

Lesní požár

Evropa v plamenech: Letošní rok byl nejhorší sezónou požárů v historii

Podle nové zprávy klimatologů ze skupiny World Weather Attribution je kvůli klimatickým změnám riziko lesních požárů v jihovýchodní Evropě desetinásobně vyšší. Letošní rok se stal nejhorší sezónou požárů v historii. Živel spálil přes jeden milion hektarů a kvůli globálnímu oteplování byl o 22 % intenzivnější.

Ruská armáda

Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. NATO je v pohotovosti

NATO je ve stavu pohotovosti, protože Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. Vzhledem k tomu, že se manévry uskuteční blízko hranic Polska a Litvy, západní spojenci je pečlivě sledují. Cílem je zjistit, jak jsou na tom ruské síly, a zároveň posoudit možné plány budoucích akcí. Cvičení má probíhat od 12. do 16. září a zaměří se na střet se spojeneckými silami.

Prezident Trump

Rusko eskaluje útoky na Ukrajinu. Trump je připraven uvalit sankce

Prezident USA Donald Trump o víkendu naznačil, že je jeho administrativa připravena přejít k další fázi sankcí proti Rusku. Na otázku reportéra, zda je připraven, Trump krátce odpověděl: „Ano, jsem.“ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek zdůraznil, že je důležité vystupňovat tlak na Moskvu a na „všechny země, které obchodují s Ruskem“.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Citelná rána Trumpovým plánům: USA mohou státům vracet miliardy dolarů

Americký federální odvolací soud rozhodl, že většina cel, která zavedl prezident Donald Trump, jsou nelegální, protože překračují jeho prezidentské pravomoci. Verdikt soudu potvrdil dřívější rozhodnutí Obchodního soudu Spojených států, který v květnu odmítl Trumpův argument, že mu zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocech (IEEPA) dává právo zavádět globální cla.

Francie, Paříž, ilustrační foto

Frustrace, zuřivost, nenávist. Francie se zmítá v politické krizi, podle expertů jedné z nejhorších v historii

Bývalý francouzský prezident Charles de Gaulle se kdysi ptal, jak lze vládnout zemi s 246 druhy sýrů. O více než 60 let později se zdá, že odpověď zní, že to nejde. Francie se potýká s velkou politickou nestabilitou, jejíž poslední projev přišel v podobě odchodu premiéra Francoise Bayroua. Ten byl v úřadu necelý rok a v pondělí čelí hlasování o důvěře, které s největší pravděpodobností prohraje. Pokud se tak stane, stane se čtvrtým premiérem, který odstoupí za pouhých 20 měsíců.

Škoda Epiq

Škoda nečekaně odhalila nový crossover. Epiq se chlubí příjemnou cenou

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto představila světu svůj nejnovější crossover, Škoda Epiq. Nejdostupnější elektrické auto značky se dosud ukazovalo pouze jako designová studie, nyní se ale Epiq představil v Mnichově po boku dalších koncernových kompaktních crossoverů koncernu Volkswagen. Přestože detaily ohledně výbavy a cen zůstávají tajemstvím, víme, že cena by měla začínat na částce kolem 600 000 Kč. Sériová výroba započne už příští rok.

Jak se ubránit Putinovi? Evropa se inspirovala na Ukrajině, proti Rusku povolá přírodu

Během postupu ruských vojsk na Kyjev v únoru 2022 si Oleksandr Dmitriev uvědomil, že má řešení, jak je zastavit. Navrhl, aby se vyhodila do povětří hráz u řeky Irpiň severovýchodně od Kyjeva, a tím se obnovilo dávno vysušené záplavové území. Dmitriev, který se v oblasti před válkou věnoval pořádání offroadových závodů, znal místní terén a byl si jistý, že zaplavení močálů a rašelinišť znemožní pohyb ruské vojenské techniky.

Zdroj: Libor Novák

