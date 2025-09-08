Výhled počasí do přelomu září a října. Podzim začne úřadovat

Česko má za sebou první týden meteorologického podzimu, kdy počasí nadále připomínalo chvílemi léto. V následujících dnech a týdnech se ale bude postupně ochlazovat. Potvrzuje to i nejnovější měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Po uplynulém týdnu s teplotami na hranici průměrných a nadprůměrných hodnot, kdy maxima vyšplhala až na 28 °C, očekávají meteorologové, že nadcházející období do 5. října bude teplotně průměrné až slabě nadprůměrné.
"První týden bude na hranici průměrného až nadprůměrného. Minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 11 °C, ve čtvrtek kolem 14 °C a nejvyšší denní kolem 22 °C, v úterý až kolem 24 °C," uvedli meteorologové ve výhledu.
Příští týden má být nadprůměrný, další dva týdny budou průměrné. Nejchladnějším bude týden na přelomu září a října s průměrem minimálních nočních teplot kolem 6 °C a maximálních denních kolem 16 °C.
Úhrn srážek za minulý týden byl nadprůměrný, pro celé Česko činil v průměru 20 milimetrů. Období do 5. října bude jako celek srážkově průměrné. "V prvním týdnu čekáme průměrný až nadprůměrný úhrn kolem 20 mm. V ostatních týdnech by mělo napršet většinou kolem 10 mm. Mohou se vyskytnout i bouřky," dodali meteorologové.
