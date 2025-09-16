Výhled počasí na měsíc. Meteorologové naznačili, jak se budou vyvíjet teploty

Dva týdny meteorologického podzimu jsou minulostí, ale v následujících dnech se očekává návrat letních teplot. Nástup podzimního počasí je navzdory tomu nevyhnutelný. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Po uplynulém teplotně průměrném týdnu se očekává, že nadcházející období do 12. října bude pravděpodobně nadnormální, co se týká teplot. Meteorologové očekávají, že zejména díky druhé polovině a víkendu bude probíhající týden nadprůměrný. Teploty se totiž dostanou i přes letních 25 °C.
"Teplý ráz počasí vydrží i na počátku příštího týdne, pak se teploty vrátí do průměru nebo slabého nadprůměru, tedy kolem 20°C. Minimální teploty se po celé období dvou zářijových týdnů budou pohybovat kolem 10 °C, tepleji, tedy až k 15 °C, může být o víkendu a především na počátku příštího týdne," uvedl ústav ve výhledu.
V říjnu se průměrné teploty mají pozvolna vracet k normálu. Nejvyšší teploty klesnou pod 20 stupňů, minima se přechodně přiblíží i k 5 °C, především v posledním předpovědním týdnu.
V tomto týdnu bude pršet především v jeho první polovině, následně budou přeháňky jen ojedinělé. V následujících třech týdnech se srážkové úhrny mají vrátit do normálu.
"Srážkově nejbohatší by měl být týden na počátku října, kdy by se mohly srážky opět dostat do slabě nadnormálních hodnot. S pohledu celého období není patrný trend k suchému nebo deštivému období a déšť se bude vyskytovat spíše v kratších přechodných epizodách," dodali meteorologové.
