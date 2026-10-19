Výhled počasí na příští víkend. Meteorologové naznačili, co je pravděpodobné

V Česku skončil další říjnový víkend, ale tématem už je i předpověď na ten následující. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by se měl obejít prakticky beze srážek, což je dobrá zpráva.
Meteorologové očekávají, že od pátku do příští neděle bude v Česku oblačno až polojasno. Lidé musí počítat s ojedinělými přeháňkami, postupem času se má pravděpodobnost dešťových srážek snižovat.
Ranní teploty mohou podle nynějšího výhledu klesnout až na nulu, úplnou výjimkou nebudou ani mlhy nebo nízká oblačnost. Odpolední teploty budou odpovídat říjnu a vystoupají nanejvýše na 15 stupňů.
Výhled pro ČR od pátku do neděle:
Předpokládáme oblačno až polojasno, zpočátku místy, postupně jen ojediněle s přeháňkami. Ojediněle se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, při malé oblačnosti kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C.
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Zdroj: Lucie Podzimková