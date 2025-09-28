Výhled počasí na první říjnový víkend. Vliv bude mít tlaková níže

Příští víkend bude první říjnový či volební, ale meteorologové se zabývají především tím, jak během volných dní bude. Podle výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mohl přinést oteplení.
Během příštího víkendu má počasí v Česku začít ovlivňovat tlaková níže se středem nad Severním mořem. Zprvu bude polojasno, postupem času však přibude oblačnosti či srážek, ale také stupňů na teploměru. Maximální teploty se zastaví na 17 °C.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Převážně polojasno, ráno ojediněle nízká oblačnost nebo mlhy. Postupně oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C, postupně 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, postupně 12 až 17 °C.
Příští týden se bude nadále ochlazovat. Podle ČHMÚ.cz budou teploty padat zejména v noci, kdy mohou klesnout až pod nulu.
Zdroj: Libor Novák