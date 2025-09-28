Výhled počasí na první říjnový víkend. Vliv bude mít tlaková níže

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. září 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Příští víkend bude první říjnový či volební, ale meteorologové se zabývají především tím, jak během volných dní bude. Podle výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mohl přinést oteplení. 

Během příštího víkendu má počasí v Česku začít ovlivňovat tlaková níže se středem nad Severním mořem. Zprvu bude polojasno, postupem času však přibude oblačnosti či srážek, ale také stupňů na teploměru. Maximální teploty se zastaví na 17 °C.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Převážně polojasno, ráno ojediněle nízká oblačnost nebo mlhy. Postupně oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C, postupně 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, postupně 12 až 17 °C.

včera

Na lepší počasí zapomeňte. Meteorologové nevylučují mrazy či sněhové vločky

Související

Více souvisejících

Počasí Podzim ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 4 minutami

Sergej Lavrov

Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN

Rusko nemá v úmyslu útočit na členskou zemi Evropské unie či NATO, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na půdě OSN. Šéf diplomacie zároveň varoval před rozhodnou odpovědí na jakoukoliv agresi namířenou proti Moskvě. Na jeho slova upozornila BBC. 

před 1 hodinou

včera

včera

FIFA, ilustrační fotografie.

Čeká MS další rozšíření? Jihoameričané přišli s návrhem, šéfovi fotbalu se zamlouvá

Jak známo, fotbalového mistrovství světa, které se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se zúčastní nově 48 reprezentačních mužstev oproti dosavadním dvaatřiceti. A nemusí zůstat nutně jen u tohoto rozšíření. Fotbaloví fanoušci se totiž mohou klidně dočkat v budoucnu i světového šampionátu až o 64 týmech. Právě s takovým návrhem přišel předseda jihoamerické konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez.

včera

včera

včera

včera

včera

Ústavní soud, ilustrační fotografie.

"Podvod na voliče" legalizován. Rozhodnutí Ústavního soudu může mít velké dopady

Ústavní soud zrušil zvýšené volební kvorum pro koalice a otevřel tím cestu do Sněmovny i stranám, které by jinak propadly. Verdikt, který má být výrazem rovnosti, však ve skutečnosti legitimizuje účelová spojenectví a umožňuje návrat komunistů s přímými vazbami na Moskvu. Historická paměť české justice selhává – a s ní i obranyschopnost demokracie.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Veronika Nálepová

Volební sliby pod lupou. Ekonomka pro EZ vysvětluje, proč strany nejsou k voličům fér

Vyšší důchody, levnější energie či nulová DPH – některé strany slibují lákavé výdaje, ale neřeší jejich financování. Ekonomka Veronika Nálepová z ostravské European Research University pro EuroZprávy.cz upozornila, že bez jasně vysvětlených zdrojů jde jen o marketing, nikoli skutečný plán. Česko přitom svazují dluhová brzda i nový fiskální rámec EU. Voliči by podle ní měli slyšet celou rovnici – co, kdy, za kolik a na úkor čeho. Jinak hrozí opakování drahých chyb z minulosti.

včera

včera

včera

včera

včera

Počasí bude příští týden místy mrazivé, teploty v noci klesnou pod nulu

Příští týden se bude nadále ochlazovat. Podle ČHMÚ.cz budou teploty padat zejména v noci, kdy mohou klesnout až pod nulu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy