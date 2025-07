Výhled počasí na většinu července. Z tropů se vrátíme do letního normálu

Česko dnes vstupuje do nejtropičtějších dnů dosavadního průběhu letošního roku. Maximální teploty v následujících dnech dosáhnou místy až 37 °C, nejprve v Čechách a posléze i na Moravě a ve Slezsku. Platí proto výstrahy před vysokými teplotami. Už na víkend se ale ochladí a i z dlouhodobého hlediska mají denní maxima setrvat na nižších hodnotách.

Po posledním teplotně nadprůměrném týdnu se tento trend přenesl i do probíhajícího týdne. Další tři týdny ale mají být podle aktuálního dlouhodobého výhledu teplotně průměrné.

"Týdenní průměr nejnižších nočních teplot by se v prvním týdnu předpovědi měl pohybovat kolem 14 °C, v dalších třech týdnech předpovědi kolem 12 °C. Týdenní průměr nejvyšších denních teplot by měl být nejvyšší v prvním týdnu předpovědi, kolem 28 °C, v dalších třech týdnech by se měl pohybovat kolem 25 °C," uvedli meteorologové na webu.

Co se týká srážek, uplynulý týden byl - stejně jako dva předcházející - podprůměrný. "Srážkově by příští čtyři týdny předpovědi měly být podprůměrné až průměrné," dodal ústav.