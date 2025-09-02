Zářijové počasí bude příjemné, potvrzuje dlouhodobý výhled

Pondělním dnem začalo září a meteorologům také podzim. Při té příležitosti naznačili, jaké budou jeho první čtyři týdny. Počasí by mělo být relativně teplé a chudší na srážky, vyplývá z nového dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové nejprve zhodnotili právě uplynulý srpen, kdy v Česku panoval kolísavý ráz počasí, přičemž týdenní teploty se dostávaly z průměrných přes podprůměrné do nadprůměrných hodnot.
V září se mají teploty ustálit na převážně nadprůměrných hodnotách. "Průměrné maximální teploty by se měly udržovat nad 20 °C, minimální teploty by se měly pohybovat kolem 10 °C, v první polovině měsíce i nad touto hranicí," uvedl ústav s tím, že období do 28. září bude jako celek teplotně nadprůměrné.
V srpnu panovalo suché počasí, výraznější srážky přišly až v závěru měsíce. Září přinese srážkově chudší týdny, kdy se úhrny srážek budou pohybovat převážně na hranici průměrných a podprůměrných hodnot.
"O něco více srážek lze očekávat v některých dnech aktuálního týdne. Stejně tak by měl skončit i měsíc jako celek, tedy srážkově v průměru až podprůměru," dodali meteorologové.
