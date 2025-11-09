Biatlonistka Simonová se přiznala ke krádeži. Na zimní olympiádě se ale představí

David Holub

9. listopadu 2025 21:05

Biatlon, ilustrační fotografie.
Biatlon, ilustrační fotografie. Foto: Milan Pašta / INCORP images

Před pár dny se našlo řešení ve vleklé a ostudné kauze jedné ze špičkových francouzských biatlonistek Julie Simonové. Ta byla dříve obviněna z toho, že opakovaně použila bankovní karty své reprezentační kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové a i týmové fyzioterapeutky, přičemž celkově je měla takovýmto způsobem okrást o 2400 eur. K této krádeži se již koncem října sama závodnice přiznala a soud tak rozhodl v tomto případě o následujícím trestu – tříměsíční podmínka a pokuta ve výši 15 000 eur.

Ke zmíněné celkové částce 2400 eur se Simonová dostávala postupně a to od léta 2022, kdy se během tréninku ke zmiňovaným bankovním kartám dostala. Od té doby jejich prostřednictvím utrácela malé částky v rozmezí 20-50 eur.

Jakkoli tyto činy dlouho popírala a sváděla vše na zneužití její identity, nakonec se oběma poškozeným omluvila a k činům se přiznala navzdory tomu, že si prý sama nic nepamatuje a nedokáže tak své jednání vysvětlit a to především proto, že neměla nikdy žádné finanční potíže. Obrátila se tak proto prý na psychologa s cílem "tomu všemu porozumět“ a aby „mohla dál růst a rozvíjet se".

Už v roce 2022 Simovou obě poškozené zažalovaly a poté, co kauza vyplula rok na to na povrch, byla Simonová dočasně vyloučena z francouzské biatlonové reprezentace. Netrvalo to však dlouho a Simonová se v reprezentačním dresu na závodištích opět objevila. Přestože mezi Simovou a Braisazovou- Bouchtetovou zpočátku panovala nadále napjatá atmosféra a to natolik, že se vzájemně ignorovaly, nakonec se dokázaly usmířit a mohly tak spolu v minulé sezóně oslavit úspěchy francouzských štafet.

Co se týče postoje Francouzské lyžařské federace k celé kauze, tak tu nejprve označil za „osobní záležitost mezi dvěma sportovci“, teď bere na vědomí rozsudek soudu a udělila Simonové trest v podobě půlročního zákazu činnosti, avšak pět měsíců z toho je podmíněných. Znamená to tak, že Simonovou nadcházející Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzu neminou. Neobjeví se však v úvodu nové sezóny biatlonového Světového poháru, která začíná na konci listopadu ve švédském Östersundu.

Jeho disciplinární komise pak devětadvacetiletou Simonovou ještě dodatečně potrestala pokutou ve výši 30 000 eur (730 000 korun), přičemž polovina tohoto finančního trestu je podmíněná s tím, že částku musí biatlonistka uhradit do konce tohoto kalendářního roku. Tuto částku pak podle federace použije na financování přípravy mladých biatlonistů.

Pro Julii Simovou i pro Francouzskou lyžařskou federaci ti však ještě existuje možnost odvolání se proti soudnímu rozsudku.

23. října 2025 20:32

Adamczyková se vrací po dvouleté pauze. Cílem jsou zimní olympijské hry

Biatlon Francie

Zdroj: Jan Hrabě

