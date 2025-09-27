Čeká MS další rozšíření? Jihoameričané přišli s návrhem, šéfovi fotbalu se zamlouvá

Jak známo, fotbalového mistrovství světa, které se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se zúčastní nově 48 reprezentačních mužstev oproti dosavadním dvaatřiceti. A nemusí zůstat nutně jen u tohoto rozšíření. Fotbaloví fanoušci se totiž mohou klidně dočkat v budoucnu i světového šampionátu až o 64 týmech. Právě s takovým návrhem přišel předseda jihoamerické konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez.

O tomto návrhu, který představili Jihoameričané už letos v březnu, jednal Domínguez s předsedou Mezinárodní fotbalové federace FIFA Giannim Infantinem, přičemž to měl být právě nejvyšší boss světového fotbalu, který měl jednání o tomto tématu iniciovat. Alespoň tak o tom píše argentinský deník La Nación. Tohoto jednání se pak měli zúčastnit i prezidenti Paraguaye a Uruguaye, protože právě jejich země budou spolupořádat  mistrovství světa v roce 2030 a právě tehdy by mohlo poprvé MS 64 týmů hrát.

"Jak se blížíme k datu konání, zdůrazňujeme fakt, že to nemůže být jedna událost v řadě, nemůže to být mistrovství světa stejné jako ta ostatní," řekl Domínguez, proč s takovým návrhem na rozšíření přišel.

Připomeňme, že Uruguay a Paraguay bude v roce 2030 bude výroční světový šampionát (jelikož se bude konat přesně 100 let od prvního MS, které se konalo právě v Uruguayi) společně s Argentinou, Španělskem, Portugalskem a Marokem s tím, že v jihoamerických státech se odehrají první tři zápasy.

