Jak známo, fotbalového mistrovství světa, které se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se zúčastní nově 48 reprezentačních mužstev oproti dosavadním dvaatřiceti. A nemusí zůstat nutně jen u tohoto rozšíření. Fotbaloví fanoušci se totiž mohou klidně dočkat v budoucnu i světového šampionátu až o 64 týmech. Právě s takovým návrhem přišel předseda jihoamerické konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez.
O tomto návrhu, který představili Jihoameričané už letos v březnu, jednal Domínguez s předsedou Mezinárodní fotbalové federace FIFA Giannim Infantinem, přičemž to měl být právě nejvyšší boss světového fotbalu, který měl jednání o tomto tématu iniciovat. Alespoň tak o tom píše argentinský deník La Nación. Tohoto jednání se pak měli zúčastnit i prezidenti Paraguaye a Uruguaye, protože právě jejich země budou spolupořádat mistrovství světa v roce 2030 a právě tehdy by mohlo poprvé MS 64 týmů hrát.
"Jak se blížíme k datu konání, zdůrazňujeme fakt, že to nemůže být jedna událost v řadě, nemůže to být mistrovství světa stejné jako ta ostatní," řekl Domínguez, proč s takovým návrhem na rozšíření přišel.
Připomeňme, že Uruguay a Paraguay bude v roce 2030 bude výroční světový šampionát (jelikož se bude konat přesně 100 let od prvního MS, které se konalo právě v Uruguayi) společně s Argentinou, Španělskem, Portugalskem a Marokem s tím, že v jihoamerických státech se odehrají první tři zápasy.
Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští se v posledních měsících neustále zhoršují. Ukrajina v pátek oznámila, že průzkumné drony z Maďarska narušily její vzdušný prostor. O incidentu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zasedání vlády.
Zdroj: Libor Novák