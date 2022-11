Češi přípravný duel proti Faerským ostrovům ovládli. I díky hattricku debutanta Chytila vyhráli 5:0

Kouč Jaroslav Šilhavý vzhledem k nejrůznějším absencím nasadil do základní sestavy olomoucké duo Navrátil-Chytil a byl také nucen nasadit na netradiční pozici levého beka Zmrhala. A po zápase si mohl líbat ruce, jak mu to vyšlo. Prakticky od úvodních minut byl právě Chytil nejviditelnější postavou z české sestavy. Už po osmi minutách hry se dostal do první příležitosti, tehdy ale ještě přestřelil. O pět minut později už ale mohl zvedat ruce nad hlavu, když nejlépe, jak mohl, zužitkoval předchozí dlouhý pas z kopačky Coufala. 1:0 pro Česko.

To ale nebyl ze strany Chytila konec, jelikož osud pro něj připravil velice vydařený středeční večer. Psala se 19. minuta, když skóroval podruhé po vysunutí Tomášem Součkem - 2:0. Že Faeřané nebudou tentokrát nějakým týmem, jenž by výrazně Čechy trápil, bylo celkem hned jasné. Ve 23. minutě po centru Zmrhala zleva se Chytil trefil potřetí, tentokráte hlavou. Postaral se tak o první hattrick jakéhokoli debutujícího českého reprezentanta od rozdělení Československa.

Chytil však nebyl jediným střelcem v prvním poločase, v této části hry se totiž ještě stačil trefit Černý, jenž dokonale využil hrubky při rozehrávce soupeře a po obehrání gólmana už mu zbývalo jen zamířit do odkryté branky.

Po změně stran už tolik možností Šilhavého výběr neměl, ve 47. minutě se poprvé výrazněji na hřišti představil další nováček v národním týmu Zmrzlý, ten ale branku netrefil. Pak bylo k vidění střídání na straně českého mužstva, po němž se pomalu do hry dostávali i hosté. Johannesen ale v největší šanci hostů neuspěl. A tak to byli naopak Češi, kteří v 76. minutě vstřelili pátou branku. Na začátku této akce byl Barákův měkký centr, na nějž si naskočil jeden ze střídajících hráčů Stronati, který si tak také prožil pocit, jaké to je vstřelit první gól za národní tým.

Následně nemuselo zůstat jen u Chytila a Stronatiho, kdo by si zapsal premiérovou trefu za reprezentaci. Blízko k ní byl také Schwarz, který ale v 82. minutě ve své příležitosti hlavičkou minul. Češi tak opět nedovolili Faeřanům v dalším vzájemném zápase skórovat a mimo jiné potvrdili, že se jim v Olomouci daří, v minulosti tady totiž vyhráli nad Kuvajtem 7:0.

Konečný výsledek přípravného zápasu (16.11.2022):

Česko - Faerské ostrovy 5:0 (4:0)

Branky: 13., 19. a 23. Chytil, 42. Černý, 76. Stronati. Rozhodčí: Dodál - Ferenc, Weiss (všichni SR). Bez karet. Diváci: 10 762

Sestavy:

Česko: Pavlenka - Coufal, Zima (85. Chaluš), Brabec (64. Stronati), Zmrhal - Král, Souček - Černý (46. Zmrzlý), Barák (77. Růsek), Navrátil (46. Schwarz) - Chytil (64. Pekhart). Trenér: Šilhavý

Faerské ostrovy: Nielsen - H. Sörensen (71. Chukwudi), G. Vatnhamar, Nattestad, Davidsen - Hansen (71. Bartalsstovu) - M. Olsen (77. Petersen), Jönsen, S. Vatnhamar (77. Radosavljevic), Mikkelsen - K. Olsen (56. Johannesen). Trenér: Ericson