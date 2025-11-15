Česká fotbalová reprezentace v těžké depresi. San Marinu byla schopná dát jen jeden gól

Pokud měli čeští fotbaloví fanoušci pocit, že zvláště po nedávných trápeních se Saúdskou Arábií nebo s Faerskými ostrovy už být hůř nemůže, po čtvrtečním přátelském utkání se San Marinem – posledním týmem v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA – poznali, že dno může být ještě hlouběji. Češi se totiž trápí dál i pod dočasným koučem Jaroslavem Köstlem, který národní tým převzal po nedávném vyhazovu Ivana Haška a trápí se takovým způsobem, že právě San Marinu byla schopna vstřelit jen jeden gól a mohla být ráda, že s tímto fotbalovým trpaslíkem neremizovala.

Časy, kdy čeští fotbalisté poráželi San Marino celkem s přehledem 6:0 jako v letech 2006 a 2009, jsou dávno pryč. V současnosti se český národní tým totiž nacházejí v takovém marasmu, že je potrápí i takový trpaslík a to před pondělním závěrečným kvalifikačním duelem s Gibraltarem není povzbudivá zpráva, zvlášť když si právě kvůli němu vybrali pro přípravu podobně kvalitního soupeře. Trenér Köstl i vzhledem kvalitě soupeře se tak rozhodl vyzkoušet v základní sestavě několik nováčků jako brankáře Jedličku či záložníky Hellebranda a Ladru a útočníka Sejka, přičemž poslední tři jmenovaní jsou pak úplnými reprezentačními nováčky. V sestavě nechyběla ani tradiční opora kapitán Souček, jenž tentokrát ovšem nastoupil do zápasu jako ofenzivní záložník.

Premiéra to nebyla ve čtvrtek jen pro trenéra Köstla a pro již zmíněné reprezentační nováčky. Premiéra to byla i pro Karvinou, kde se tedy vůbec poprvé hrál reprezentační zápas. Úvodní minuty ještě dávaly českým fanouškům jakous takous naději, že by mohli Češi potvrdit v zápase roli velkého favorita, jelikož tehdy drželi míč na svých kopačkách a hosty prakticky do ničeho neopouštěli. Kdo však doufal v rychlé rozpoutání gólové kanonády, byl zklamán. Jako první se do zakončení dostal Sejk, ten ale po centru hlavičkoval nad sanmarinskou branku. Postupem času se ale ukazovalo, že to ani v tomto zápase nebudou mít Češi jednoduché. Nebyla nouze o nepochopitelné chyby v rozehrávkách, po jedné takové se tak v 17. minutě hnal na českou branku Nanni, jehož marně zachycoval Vitík, který ho tak stáhl na zem. Měl jediné štěstí, že polský rozhodčí se rozhodl odpískat předchozí ruku hostujícího útočníka, neboť mu jinak hrozil předčasný odchod do kabin.

Z českých fotbalistů byl od výkopu nejaktivnější Sejk a právě on se tak dostal do druhé české příležitosti, při které opět hlavičkoval a opět bohužel nepřesně. Krátce po uběhnutí úvodní půlhodiny k překvapení nejen sanmarinských fotbalistů odpískal polský sudí penaltu ve prospěch Čechů po souboji Riccardiho s Karabcem. Jak totiž ukázal následný opakovaný záběr, v souboji nedošlo ani k minimálnímu kontaktu, který způsobil Karabcův pád. Nicméně se i po shlédnutí u VARu nakonec k penaltě postavil kapitán Souček, jenže ten místo toho, aby svůj tým uklidnil, dostal ještě do větší nepohody, když branku o hodně minul navzdory tomu, že gólman Colombo si vybral pro zákrok opačnou stranu.

Za chvíli se o zapomenutí na tento nezdar snažil Jurásek, ovšem i on ve své šanci netrefil zařízení. Střelecké trápení nakonec ukončil pět minut před přestávkou samotný kapitán Souček, jenž tak odčinil svůj předešlý neúspěch. A to tím, co se k němu snesl centr z rohového kopu, který zahrával Karabec a Souček tak svoji hlavičkou konečně otevřel skóre, 1:0.

I v úvodu druhého poločasu se Češi snažili prolomit své trápení, ve 49. minutě se tak sice podařilo Zelenému dostat míč do soupeřovy sítě, jenže byl chycen v těsném ofsajdovém postavení a branka tak neplatila. Köstl se po hodině hry rozhodl až pro čtyřnásobné střídání a věřil tak, že mužstvu tak dá nový náboj, zvlášť když na hřiště vyslal mimo jiné i kanonýra Schicka. V 66. minutě se ale ze střídajících hráčů jako první výrazněji představil Beran, jenž to tehdy zkoušel zpoza šestnáctky, gólman Colombo ho ale vychytal. Až v 79. minutě se ukázal Schick, který ale i kvůli těžké pozici, v níž se nacházel, přestřelil.

Tyto neproměněné možnosti mohli Čechy hodně mrzet o dvě minuty později, kdy se po zprvu ubráněném rohovém kopu rozhodl Riccardi k zakončení z dálky a naštěstí trefil jen boční síť. Byla to jediná střela hostů, ale kdyby vyrovnali, vzhledem k výkonu českého mužstva by se tomu možná nikdo nedivil.

Český tým sice poprvé po třech zápasech vyhrál, nicméně tato výhra patří do kategorie hořkosladkých. Nedá se z ní ani moc radovat, vždyť San Marino v předešlém duelu s Rakouskem prohrálo daleko jasněji 0:10.

"S výsledkem 1:0 spokojen nejsem. Chtěl jsem samozřejmě, abychom vyhráli, ale abychom dali i více gólů. Jak pro diváky, tak pro nás všechny. Myslím, že nějaké šance tam byly, mohlo padnout i více gólů. Chtěli jsme určitě předvést lepší hru i výsledek," nechal se po zápase slyšet v rozhovoru pro ČT sport kapitán Souček.

Nováček v národním týmu Hellebrand ho doplnil s tím, že počítal, že soupeři dojdou síly. "Druhý gól by nás hodně uklidnil a soupeře položil. San Marino mě hodně překvapilo, klobouk dolů. Myslel jsem si, že když budeme držet míč a obehrávat to, tak by kolem 60. minuty mohli odpadnout. To se nestalo," uvedl. Jinak byl pochopitelně za svůj první start v národním týmu rád. "Reprezentační premiéra pro mě znamená strašně moc. Chtěl bych poděkovat za šanci, moc si toho vážím."

Připomeňme, že po loňském vítězství ve své skupině v Lize národů mají Češi jistotu baráže o mistrovství světa, po páteční výhře Chorvatska nad Faerskými ostrovy v naší kvalifikační skupině už ale mají jistý postup do baráže z druhého místa této skupiny. Hraje se ale stále o udržení druhého výkonnostního koše pro los jarního barážového play-off.

Konečný výsledek přátelského zápasu (13.11.2025):

Česko – San Marino 1:0 (1:0)
Branka: 40. Souček. Rozhodčí: Raczkowski – Boniek, Golis – Pskit (video, všichni Pol.). ŽK: M. Sadílek, Souček, Coufal – Lazzari, Valli Casadei, G. Capicchioni. Diváci: 3721

Sestavy:

Česko: Jedlička – Coufal, Vitík, Zelený, D. Jurásek (63. Ryneš) – Hellebrand (63. Beran), M. Sadílek – Karabec (63. Douděra), Souček (77. Červ), Ladra (77. Daněk) – Sejk (63. Schick). Trenér: Köstl

San Marino: Colombo – G. Benvenuti (62. Fabbri), M. Cevoli, Rossi, Riccardi – Valli Casadei (87. Vitaioli), Golinucci (71. Mularoni) – Berardi (61. Sensoli), Zannoni, Lazzari (71. G. Capicchioni) – Nanni (87. Giacopetti). Trenér: R. Cevoli

