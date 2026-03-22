Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku

David Holub

22. března 2026 19:19

Atletika, ilustrační fotografie.
Atletika, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Česká výprava atletů se konečně dočkala medaile z halového světového šampionátu. V sobotu se o ni v polské Toruni postarala čtvrtkařka Lordes Gloria Manuel, která si navíc doběhla pro tu nejcennější z nich, když závod na 400 metrů ovládla osobním rekordem, tedy v čase 50,76 sekundy. Jedná se tak pro ni o první výrazný seniorský úspěch, kterým tak navázala na svůj titul juniorské mistryně světa.

Už v rozběhu dávala teprve dvacetiletá reprezentantka Lurdes Gloria Manuel o sobě tušit soupeřkám, že jim nedá nic zadarmo a do finále nakonec prorazila jako druhá nejrychlejší ze všech rozběhů. V rámci finále pak běžela ve druhém běhu a tím pádem tak už proto věděla, že musí zaběhnout nejlepší čas své dosavadní kariéry. Stejně tak musela být rychlejší než Polka Natalie Bukowiecká, která zaběhla čas 50,83 sekundy.

V onom druhém finálovém běhu bylo pro zbytek závodu rozhodující, jak se pro českou závodnici povede seběh a povedl se náramně, jelikož po něm figurovala na průběžném prvním místě a na něm vydržela po zbytek závodu. Její nejbližší pronásledovatelka Norka Henriette Jaegerová se před Manuel snažila dostat se marně, navíc dokonce vyšlápla z dráhy a tak už ostravské rodačce mající tátu z Angoly a mámu z Ruska nezbývalo nic jiného než běžet a běžet rychle. Rychlé to opravdu bylo, jelikož cíl protnula v čase 50,76 a mohly tak naplno vytrysknout slzy štěstí.

Po půlkařce Ludmile Formanové z roku 1999 a tyčkařce Pavle Hamáčkové z roku 2001 se tak Lured Gloria Manuel stala teprve třetí českou reprezentantkou, která na halovém MS v atletice triumfovala.

Byla překvapená, že je z toho zlato, neboť jak sama přiznala po závodě, na zlato vůbec nepomýšlela. „Nečekala jsem, že bych mohla běžet takhle rychle. Chtěla jsem zabojovat o bronzovou nebo stříbrnou medaili, ale tohle mě fakt překvapilo,“ uvedla konkrétně svěřenkyně nizozemského kouče Laurenta Meuwlyho a přiblížila, jakým způsobem vnímala závod na trati. „Chtěla jsem to první dvoukilo mít rychlé, ale nečekala jsem, že až tolik. Bylo to náročné, ale vyplatilo se, chtěla jsem se před ní dostat. Kdyby mi to nevyšlo, asi by se závod nevyvíjel tak dobře,“ pokračovala.

Prozradila, že navzdory tomuto úspěchu má raději závodění pod otevřeným nebem než v hale. „Pořád myslím, že bude venkovní sezona vítězit, ale teď už k ní (halové sezóně – pozn.red.) mám kladnější vztah,“ řekla.

A co říká na to, že zrovna ona ukončila osmiletý medailový půst českých atletů na halových MS? „Mám z toho radost, ale i když nějaká očekávání byla, bylo důležité se soustředit na sebe. A teď se těším hlavně do postele,“ dodala.

Konečné pořadí závodu na 400 m, ženy:

1. MANUEL (Česko) 50,76, 2. Bukowiecká (Pol.) 50,83, 3. Klaverová (Niz.) 51,02

Související

Více souvisejících

Atletika, ilustrační fotografie.

Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku

Česká výprava atletů se konečně dočkala medaile z halového světového šampionátu. V sobotu se o ni v polské Toruni postarala čtvrtkařka Lordes Gloria Manuel, která si navíc doběhla pro tu nejcennější z nich, když závod na 400 metrů ovládla osobním rekordem, tedy v čase 50,76 sekundy. Jedná se tak pro ni o první výrazný seniorský úspěch, kterým tak navázala na svůj titul juniorské mistryně světa.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 13 hodinami

včera

včera

včera

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy