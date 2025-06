Český brankář Jaroš z Liverpoolu ví, kde si zahraje. Příští sezónu bude hájit barvy Ajaxu

"Těší mě, že zájem o mě mělo víc klubů, vážím si toho. Když pak do jednání vstoupil Ajax, dávalo to okamžitě největší smysl. Zájem klubu byl navíc velmi konkrétní, intenzivní. Jsem moc rád, že všechno dopadlo. Teď bude záležet na mně, abych klubu dokázal na hřišti pomoct," uvedl třiadvacetiletý Jaroš a pokračoval: "Ajax je bezesporu evropský velkoklub. Vím, že historicky sbíral obrovské úspěchy také v Evropě, několik let nazpátek také hrál semifinále Ligy mistrů. Vychoval obrovské množství hráčů pro světový fotbal, je to pojem. Pro mě je čest být toho součástí."

Mimochodem, pro českého gólmana nebyl výše zmíněný start v Ligovém poháru proti Brightonu jediným, kdy se v sestavě Liverpoolu představil. Ještě před tímto zápasem se dostal na hřiště v ligovém duelu proti Crystal Palace, kdy v 79. minutě nahradil zraněného brankáře Alissona. Právě tehdy to byl pro exslávistu Jaroše, jenž je v Liverpoolu již od roku 2017, debut v anglické Premier League a také se tehdy jednalo o první českého gólmana v anglické nejvyšší soutěži od doby, kdy svou kariéru ukončil Petr Čech. Navzdory tomu, že neodehrál potřebných pět ligových zápasů v sezóně, i jemu nakonec na krk přistála medaile pro mistra Anglie.

Tímto ziskem anglického titulu navázal na předešlou sezónu 2023/24, kdy získal pro změnu rakouský titul, když tehdy hostoval ve Štýrském Hradci. S ním mimochodem v této sezóně 2023/24 získal i rakouský pohár. Tyto úspěchy ho vynesly loni do reprezentace, jelikož v červnu 2024 zažil debut v A-týmu v přípravném zápase proti Maltě, následně byl nominován na Euro 2024 v Německu, kde dělal trojku za Jindřichem Staňkem a Matějem Kovářem.

Jaroš se tak v Ajaxu Amsterdam potká s koučem Johnem Heitingou, který v předešlé sezóně 2024/25 dělal asistenta právě v Liverpoolu. "Trenér hrál v celém příběhu důležitou roli. Zná mě, denně jsme se potkávali v tréninkovém procesu. Ví, jaký jsem gólman a co umím. Jeho zájem je pro mě zárukou, že klub se mnou počítá. A samozřejmě to budu chtít klubu i trenérovi osobně vrátit svými výkony na hřišti," řekl dále Jaroš.

Ten je podle svých slov i díky působení v Premier League připraven v novém působišti na tlak. "Je pravdou, že Liverpool a celý anglický fotbal je pod obrovským mediálním a fanouškovským drobnohledem. Na druhou stranu je rozdíl být součástí kádru nebo stát v brance coby gólmanská jednička. Já v každém případě nervozitou netrpím, s tlakem jsem vždy uměl dobře pracovat. Nechci, aby to znělo příliš sebevědomě, ale nemám strach. Těším se," uzavřel Jaroš.