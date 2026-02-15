Další medaile pro Česko ze snowboardové disciplíny byla daleko. Oba české týmy skončily ve čtvrtfinále

Stalo se zvykem díky posledním Zimním olympijským hrám očekávat cenné kovy pro české sportovce i ze snowboardových disciplín a to především zásluhou Evy Adamczykové a Ester Ledecké. Proto možná mnohé pohledy českých fanoušků směřovaly v neděli i na svah v Livignu v době, kdy se tam jel týmový závod ve snowboardcrossu. Aby také ne, jelikož poprvé v historii nasadila česká výprava do tohoto závodu hned dva páry – Kryštof Choura-Eva Adamczyková a Radek Houser-Karolína Hrůšová. Tentokrát ale naděje třeba i finále s dvojím českým zastoupením zhasly už po čtvrtfinálových jízdách.
První jízda prvního z kvarteta českých reprezentantů Kryštofa Choury přitom ale dávala naději, že by se nějaký postup českého páru ze čtvrtfinále mohl podařit. Ve svém čtvrtfinále totiž Choura zajel možná svoji životní jízdu, neboť ve společnosti svých tří soupeřů skončil druhý s mankem 11 setin na favorita z Francie Cholleta. Nebylo divu, že byl po ni český snowboardcrossař tak spokojený. „Suprová jízda. Doteď jsem se v žádné jízdě na trati necítil tak dobře, byl jsem spokojený,“ nechal se slyšet konkrétně.
V cíli čekal, co předvede jeho parťačka Adamczyková, když pro ni vybudoval takový malý odstup od první pozice. V ženské části tohoto čtvrtfinále ale figurovala i Italka Moioliová, které se povedlo ze třetího místa dostat do čela. Na stříbrnou medailistku ze snowboardcrossu z těchto Her tak zbylo bojovat o druhé postupové místo s Francouzkou Niraniovou-Pereiraovou, po závěrečném skoku se však nechala ostatními zavřít, navíc zřejmě hrály roli i povětrnostní podmínky a jen stěží se snažila na poslední chvíli soupeřku předjet. Foto finiš rozhodl o českém nepostupu. „Měla jsem pocit, že mě to zastavilo úplně v letu na tom posledním skoku. Tak jestli přišel nějaký poryv větru? Nevím, no,“ líčila Adamczyková po závodě a pokračovala: „Byla jsem si jistá, že to nevyjde. Kdybych uměla líp předkopávat, nevím, jestli to bude stačit. Těžko říct. Ale já předkopávat moc neumím, ještě jsem si při tom zlomila nohy, takže jsem na to opatrná.“
Podle jejího mínění se ji navíc francouzská soupeřka při dojezdu dotknout a dávala to najevo v cíli rozmachováním rukama. Proto klidně mohli ještě do celé situace promluvit i rozhodčí, ale nestalo se tak. „Dole se mi omluvila. Dotkla se mě, ale nepřekřížila mi lajnu, nemusela jsem kvůli ní vybočit. Bylo to na hraně. My se pořádně v těch pravidlech nevyznáme, oni to hodnotí dost situačně. Takže jsme všichni z toho zmatení, někdy rozhodnutí nechápeme,“ řekla k tomu dvaatřicetiletá reprezentantka.
Protože se sudí k momentu vrátili sami, český protest tak nemusel být na pořadu dne. „Vlastně mě to ani nenapadlo. Třeba v Číně jsem protest podala, zvedla jsem ruku v cíli a nic se nestalo. Rozhodčí to řeší trochu podle sebe,“ dodala.
Ani druhý český pár se ze čtvrtfinále dál neprobojoval. Houser nejprve ve své jízdě dojel jako čtvrtý se ztrátou čtyř desetin. „Bylo fajn si na olympiádě ještě jednou zazávodit. Dali jsme do toho maximum,“ řekl k závodu Houser. Jeho parťačka Hrůšová sice byla na trati na dohled soupeřkám, ale i ona protnula pomyslnou cílovou pásku jako poslední. „Užila jsem si to. Udržela jsem koncentraci, závodilo se mi dobře a zajela jsem svou nejlepší jízdu. Škoda, že to nestačilo. Ale jsme vděční, že jsme vůbec mohli postavit druhou dvojici,“ okomentovala svůj výkon.
Finálové kvarteto soupeřů tak tvořily Itálie, Austrálie, Velká Británie a Francie 2. Australský pár doplatil na Lambertův pád, s čímž už nedovedla nic udělat Baffová. Pro zlato si tak díky Banksové dojeli Britové před druhou Itálií a třetí Francií 2 ve složení Bozzolo-Castaová.
Zdroj: David Holub