Adamczyková se vrací po dvouleté pauze. Cílem jsou zimní olympijské hry

David Holub

23. října 2025 20:32

Eva Samková zkoušela snowboardový trenažér
Eva Samková zkoušela snowboardový trenažér Foto: Aygo x-Párty

Po dvouleté přestávce způsobené mateřstvím se čeští sportovní fanoušci o nadcházející zimní sportovní sezóně 2025/26 mohou zase v plné polní těšit na snowboardcrossařku Evu Adamczykovou. Dvaatřicetiletá závodnici čeká sezóna se Zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo, na kterých by ráda navázala ideálně na zlato ze Soči 2014 či na bronz z Pchjongčchangu 2018.

Adamczyková se tak na svazích závodně objeví poprvé o loňského června, kdy si kvůli těhotenství dala pauzu, během které tedy v prosinci stejného roku porodila syna Kryštofa. Během letošního roku se pak znovu začala připravovat s národním týmem a jak sama uvádí, žádný výrazný problém během něho nezaznamenala.

"Vždycky jsem si myslela, že jak založím rodinu, tak se už vrcholovému sportu věnovat nebudu. Ale jelikož je náš sport dobrý a zábavný, tak proto mi to chybělo. Pro mě je důležité, aby rodina a Kryštof byli v pohodě a tím mým závoděním netrpěli," uvedla Adamczyková a přiblížila svoji přípravu: "Podzim probíhá dobře. Mám to otevřené v tom, že se o tom všem doma s Markem bavíme. Jedno soustředění jsem měla v Holandsku. Sama, kdy jsem se rozjezdila v hale, a teď jsem byla na druhém soustředění, což bylo super. Kryštof vypadal, že ho to tam baví víc než doma. Je to takový společenský týpek."

"Myslím, že to ježdění bylo dobré. Fyzickou přípravu jedu od půlky května a i po této stránce se cítím dobře. Nejsem ještě kvalifikovaná na olympiádu, protože kvalifikace probíhá od minulé sezony. Uvidíme, jak to půjde. Ale vracím se, protože z toho mám radost," dodala Adamczyková.

Přestože ona sama se zatím nepasuje do role účastnice nadcházející olympiády, její trenér Marek Jelínek věří, že je připravena na tolik, že ji nakonec olympiáda nemine. Oproti tomu, jak závodila před mateřstvím, totiž Jelínek nevidí žádný velký rozdíl. "Má za sebou spoustu návratů a tenhle zvládla bravurně. Máme před sebou čtyři Světové poháry, které jsou nominační. První jsou v Cervinii v půlce prosince. Tam Evka pojede a zkusí se umístit co nejvýše. Pokud by to nevyšlo, tak by jela v půlce ledna na další dva závody do Číny. Tam by to bylo složitější, protože by to už bylo bez Kryštofa. Věříme ale, že to v té Cervinii klapne," nechal se slyšet trenér.

Protože minulé sezóny se Adamczyková nezúčastnila, znamená to, že v olympijské kvalifikaci nemá dosud ani jediný bod. A i proto je ráda, jakým způsobem organizátoři program sezóny sestavili. "Je super, že v Cervinii zařadili dva závody. Kdyby tam byl jen jeden závod, tak Čína je asi jasná," řekla Adamczyková. "S trenérem jsme se bavili, že kdybych na těch dvou závodech byla dvakrát v malém finále, tak je to asi oukej. Kdybych byla dvakrát desátá, tak asi člověk do té Číny pojede. Uvidíme, po Cervinii si sedneme, podíváme se na aktualizovaný žebříček a domluvíme se, jak to vypadá," řekla k tomu reprezentantka.

Ta v případě úspěšné kvalifikace na Hry bude muset vzhledem ke své rodině řešit ubytování v Livignu. "Marek s Kryštofem by nemohli být v olympijské vesnici, tak bychom bydleli asi někde v okolí. Ale Marek hlídá od začátku, jsou na sebe zvyklí, tak možná bude lepší, když se člověk vyspí. Uvidíme podle Cervinie, jak nám to vyhovuje," prozradila Adamczyková.

Chce mít opatrný začátek sezóny. "Já jsem spokojená už teď, protože mohu jezdit. To jsem na jaře nečekala. Budu spokojená, když budu na konci sezony zdravá. Co se týče zranění, už jsem toho zažila dost. Kdyby se mi povedla kvalifikace na olympiádu, bylo by to super. Výsledkově to ale teď nedokážu odhadnout, protože jsem minulý rok nezávodila," zakončila.

Jak známo, Adamczyková v posledních letech byla společně s Ester Ledeckou nejvýraznějšími zimními sportovními osobnostmi a byly to právě ony dvě, kdo v posledních letech ovládaly anketu „Král bílé stopy“. Tu trojnásobná vítězka Světového poháru ve snowboardcrossu vyhrála hned čtyřikrát. 

