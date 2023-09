Další prapodivný zápas ve třetí lize, tentokrát na Moravě. Sudí a delegát už dostali padáka

Stejně jako před několika týdny na hřišti Admiry, tak i v Hodoníně sudí přistoupil k dlouhému nastavení první půle. Konkrétně k šestiminutovému, přičemž v jeho závěru nařídil penaltu, z níž se trefil ostravský Drozd. Pokutový kop byl nařízen po dlouhém autu u vápna domácích, kam se nakonec míč dostal centrem, následně na chvíli Ostravané balon ztratili, ale při snaze jednoho z hráčů hostů rozeběhnout se za míčem právě tento hráč podklouznul a spadl na zem.

Přestože hráči Hodonína vehementně protestovali proti tomuto nekompromisnímu rozhodnutí sudího Ogrodníka, nic se na něm změnit nemohlo. Po proměněné penaltě pak ostravští kontrolovali hru a nakonec vyhráli 3:0.

Podobně jako v případě duelu mezi Admirou a Českými Budějovicemi „B“, i nyní bylo twitterovými účty @SuspiciousSport a @Betwatch.fr upozorněno na neobvykle velký příjem sázek, přičemž se mělo jednat o sázky na gól do poločasu a na 2,5+ branek v zápase (tedy na minimálně tři branky v zápase).

K tomuto inkriminovanému zápasu MSFL se už stihl vyjádřit předseda představenstva FK Hodonín Vlastimil Polák. „Samotné utkání z důvodu prohry 0:3 nehodnotíme pozitivně, každopádně situace z 52. minuty prvního poločasu nahrává spekulacím o záměrném ovlivnění utkání ze strany rozhodčího. Za 15 let, co se pohybuji ať už jako hráč, nebo jako funkcionář na úrovni 3. ligy, popřípadě divize, si nepamatuji, že by někdy bylo nastaveno 6 minut v prvním poločase, když k tomu nebyl absolutní důvod,“ uvedl a pro sport.cz pokračoval: „Údajný penaltový zákrok navíc přišel v 7. minutě nastavení a k překvapení všech ho rozhodčí bez váhání odpískal. Po zápase vypluly na povrch informace o vyšším objemu sázek na vstřelení gólu před koncem prvního poločasu. Situaci řešíme s vedením Fotbalové asociace a nyní zjišťujeme další podrobnosti a informace, na základě kterých budou podniknuty případně další kroky.“

I když se nejprve serveru nepovedlo sehnat reakci ze strany svazu prostřednictvím jeho mluvčího Petra Šedivého, sama Fotbalová asociace ČR (FAČR) se vyjádřila později. „FAČR podobné praktiky důrazně odsuzuje a připravuje v této souvislosti podání trestního oznámení, aby byl případ důkladně prošetřen. Integrity officer FAČR zároveň úzce spolupracuje s policií. Případem se rovněž bude zabývat Výkonný výbor FAČR na svém nejbližším zasedání,“ stojí v jejím oficiálním prohlášení ze čtvrtka.

Je známo, že svaz už dlouhou dobu spolupracuje se společností Sportradar, jež globálně dodává řešení pro integritu ve sportu, přičemž s touto společností spolupracují i FIFA a UEFA. A právě v rámci svého Integrity programu začal Sportradar monitorovat i tento třetiligový moravský zápas. Nyní se tak čeká na jeho zprávu, zda se v ní objeví informace o podezřelých sázkách.