Disciplinárka řešila Priskeho návštěvu u sudích. Trenér odešel bez trestu, Sparta mluví o zákulisním boji

Ten moment se stal jedním z nejdiskutovanějších, který se udál během osmého ligového kola. Řeč je o návštěvě kouče pražské Sparty Briana Priskeho v kabině rozhodčích, kam byl vpuštěn po zápase s Hradcem Králové, který Pražané prohráli 1:2. Poté, co si ve čtvrtek k sobě pozvala sparťanského stratéga, aby jí popsal svůj pohled na věc, Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) nakonec k žádnému trestu pro něj nesáhla.
„Disciplinární komise LFA v uplynulém týdnu shromáždila veškeré dostupné důkazní materiály a požádala o vyjádření všechny zúčastněné strany, které měly s událostí souvislost. Ke vstupu trenéra Sparty Briana Priskeho do kabiny rozhodčích došlo se souhlasem hlavního arbitra, a tedy v souladu s Disciplinárním i Soutěžním řádem FAČR,“ uvedl předseda Disciplinární komise LFA Jiří Metzner v prohlášení k tomuto verdiktu. „Komise neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení a tuto věc považuje za uzavřenou,“ dodal.
Ve čtvrtek odpoledne předstoupil Brian Priske před komisi v sídle Ligové fotbalové asociace, kam dorazil společně se sparťanským ředitelem komunikace Ondřejem Kasíkem. Zhruba po hodině pak sídlo LFA zase opustili. „Před komisí jsme ale strávili zhruba třicet minut. Trenér měl připravenou řeč a odpovídal na otázky členů komise,“ uvedl při odchodu Kasík novinářům, se kterým si naopak tehdy nepromluvil kouč Priske. Ten je akorát při příchodu anglicky i česky pozdravil.
Jak píše server sport.cz, Priske původně ani před disciplinární komisi nemusel, protože od ni dostal možnost k celému incidentu vyjádřit se pouze písemně. V klubu si ale řekli, že nejlepší bude vše komisi vysvětlit osobně a taky tak nakonec učinil.
Už při příchodu do sídla LFA působil Priske uvolněně bez jakékoli známky nervozity, jakoby už tehdy tušil, že celá věc pro něj dopadne dobře a to navzdory tomu, že mu hrozily i dva následující scénáře: jednak, že disciplinárka mohla ihned zahájit řízení a nebo si ještě vzít nějaký čas na rozmyšlenou. Nakonec tedy pro Priskeho žádný trest nehrozí.
Priske s trestem neodejde, sudí Beneš možná ano
Nějaký trest v tomto případu může přeci jenom padnout. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) na základě podnětu ze strany nejen samotného šéfa českého fotbalu Davida Trundy, ale Ligového výboru LFA, totiž zahájila řízení s rozhodčím Janem Benešem, který se tak mohl dopustit „přečinu pochybení delegované osoby“.
„Kodex chování rozhodčích v profesionálních soutěžích byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 8. srpna 2023. Účelem bylo posilování důvěryhodnosti rozhodčích, jakož i důvěry v jejich výkony a objektivnost. Schválení bylo reakcí na nezdravé poměry v části českého fotbalu. Funkcionáři, realizační týmy ani hráči do kabiny rozhodčích nepatří. Platí to pro všechny týmy od profesionálních po amatérské bez výjimky,“ uvedl Trunda ve svém prohlášení, v němž pokračuje: „Trvám na dodržování Etického kodexu rozhodčích, který přesně popisuje chování zúčastněných stran na stadionu. Jestliže se dnes ukazuje jako možná chyba, že nebyl implementován jednoznačným způsobem do dalších dokumentů jako je Soutěžní řád nebo Disciplinární řád, předložím na nejbližší Výkonný výbor FAČR návrh úkolu ke sjednocení legislativy FAČR.“
V pořadu serveru sport.cz „Přímák“ pak Trunda ještě dodal: „Jsem strašně moc negativně překvapený reakcí některých klubů. Ta mě zklamala a byla nepřiměřená. Člověk se snaží být nad věcí. Pro mě osobně nehraje roli klubová příslušnost trenéra. Jakýkoliv trenér nemá v kabině rozhodčích co dělat.“
Verdikt se sudí Beneš může dozví nejpozději 20. října, neboť právě tehdy je na programu další zasedání Etické komise FAČR.
Vedení Sparty v celém případu vidí zákulisní boj
Po vynesení čtvrtečního verdiktu nad koučem Brianem Priskem se k celé záležitosti vyjádřil místopředseda sparťanského představenstva František Čupr. „Podnět části Ligového výboru nebyl ničím jiným než zákulisním bojem. Stejně jako únik videa z útrob stadionu v Hradci Králové médiím. Byly to nástroje nátlakové a politické PR strategie se snahou pošpinit trenéra Briana Priskeho a celý náš klub. Brian Priske nesledoval návštěvou rozhodčích žádný nekalý záměr,“ řekl konkrétně.
Naráží na skutečnost, že v Ligovém výboru LFA, který pro zadání podnětu disciplinární komisi hlasoval v poměru 6:1, přičemž proti byl akorát zástupce pražské Sparty Dušan Svoboda, zasedají i následující zástupci prvoligových týmů: Jaroslav Tvrdík (Slavia), Adolf Šádek (Plzeň), Václav Brabec (Ostrava) a Ladislav Minář (Olomouc).
