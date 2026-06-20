Domácí Mexiko si zajistilo postup ze skupiny. Kanada zase pro změnu rozdrtila Katar

David Holub

20. června 2026 20:34

Na stadionech, které hostí letošní MS, se běžně hraje spíš americký fotbal.
Na stadionech, které hostí letošní MS, se běžně hraje spíš americký fotbal. Foto: Pixabay

V úvodu 2. kola základních skupin fotbalového mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku se dařilo dvěma domácím pořadatelům. Mexiko si jako první tým na tomto šampionátu zajistilo postup ze skupiny, když poté, co před tím porazilo Jihoafrickou republiku 2:0, si nyní poradilo 1:0 i s Jižní Koreou. Druhý domácí tým Kanada si ve svém zápase jasně poradila pro změnu s Katarem, nad kterých vyhrála 6:0 s tím, že hattrick zaznamenal Jonathan David. Na tento duel však nebude vzpomínat v dobrém Koné, jemuž byla po tvrdém zákroku zlomena noha a účast na MS tak pro něj skončila. Švýcaři odčinili své úvodní zaváhání s Katerem a tentokrát žádné překvapení nepřipustilo s Bosnou a Hercegovinou, nad kterou vyhráli 4:1.

Mexičané nastoupili oproti úvodnímu duelu pro Koreji hned se třemi změnami v základní sestavě s tím, že v ní na tomto turnaji byli poprvé k vidění Sánchez, Romo a Álvarez, který musel nahradit v minulém zápase vyloučeného obránce Montese. Od něj pak mimochodem pro tento duel převzal Álvarez i kapitánskou pásku. A právě on po čtvrthodině hry zachránil svou duchaplností Mexiko od inkasovaného gólu, když z brankové čáry vykopl míč do bezpečí pomocí akrobatickými „nůžkami“. Protože byl ale před tím útočící hráč v ofsajdu, pokud by došlo ke gólu, neplatil by.

Asiaté, v jejíž základní sestavě došlo k jedné změně, když se ve středu pole nově objevil Kim Mun-hwan, se spoléhali na to, že jim vyjde každý útok, ke kterému se dostanou. Ovšem Mexičané na to byli dokonale připraveni, neboť hned šestkrát vystavili Korejce do ofsajdu. Do šance se dostal na mexické straně Quiňones, jenž se stihl dát zdravotně do pořádku poté, co z předešlého utkání odešel mírně poraněn. Jeho hlavička ale tentokrát potřebný cíl nenašel, proti tomu byl totiž gólman Kim Sung-kju. Jednalo se však o jedinou střelu na branku z mexického pohledu v prvním poločase.

Pět minut po začátku toho druhého už ale byla nálada mexických fanoušků diametrálně odlišná. Právě tehdy Mexiko využilo zaváhání korejského gólmana, jemuž míč vypadl z rukou a Romo pocházející z Guadalajary, kde se hrálo, pak kulatý nesmysl pohotově dorazil, 1:0 pro Mexiko.

Korejci doufali, že by mohli z tohoto zápasu vytěžit víc a proto tak následně sáhli k několikanásobnému střídání. Na hrací ploše se tak objevil i kat Čechů O Hjon-kjo, ale ten pro tentokrát zůstal střelecky na suchu. V závěrečné čtvrthodině byli blízko ke vstřelení druhé přesné mexické trefy Jiménez a střídající Vargas, ale ani jeden z nich si nepřišli na gólmana Sung-kjua. Čtyři minuty před závěrečným hvizdem se zaskvěl pro změnu mexický gólman Rangel proti šanci Čo Kju-songa, jenž hlavičkoval z bezprostřední blízkosti. Následně předvedl skvělý reflex, když vleže vymrštěnou rukou vyrazil na brankové čáře následnou dorážku. Pak už mohla mexická radost z postupu propuknout naplno.

Přestože duel skupiny B Švýcarska s Bosnou a Hercegovinou nabídl nakonec pět gólů, na první z nich si fanoušci museli počkat až do 74. minuty. Tehdy se o něj postaral před chvílí střídající Manzambi, jenž se v šestnáctce dostal k odraženému balónu, který pak zblízka vypálil a překonal tak gólmana Vasilje, 1:0 pro Švýcarsko. Šest minut na to byl Manzambi opět v hlavní roli, když tentokrát unikal sám na branku. Nakonec byl zastaven nedovoleně Muharemovičem, jenž za to dostal červenou kartu.

Švýcaři tak tedy měli volnou cestu k tomu své vedení navyšovat a neopakovat tak zaváhání, které se jim v prvním zápase s Katarem nevyplatilo. Tentokrát v 84. minutě tedy zvýšili vedení na 2:0 Vargas. V 90. minutě pak Vargas nahrál na další gól v zápase Manzambimu a když v 97. minutě zvýšil na konečných 4:1 z penalty Xhaka, bylo více než jasné, že své zaváhání z úvodního zápasu Švýcaři opravdu odčiní. Bosenští hráči se zmohli v 93. minutě akorát na jeden snižující gól, kdy se trefil Mahmič.

Domácí Kanada se ve druhém zápase skupiny B dočkala první výhry a to navíc ještě nad míru jasné. Jako první k ní nasměroval už po šestnácti minutách hry brankář Kataru Abú Nadá neudržel střelu krátce po rohovém kopu a Larin tak z dorážky úspěšně skóre otevřel, 1:0 pro Kanadu. Další přesné trefy se domácí fotbalisté dočkali ve 29. minutě, kdy se poprvé v tomto zápase trefil David zásluhou své prudké střele z první k tyči. V tu chvíli rozhozený Katar hořel na všech pozicích a především pak vzadu a nikterak mu nepomohla ani situace z 33. minuty, kdy byl po zásahu videosystému VAR vyloučen Ahmad, jenž fauloval unikajícího Buchanana. Ještě mohli být Katařané alespoň rádi, že z toho nebyla penalta, jak se původně předpokládalo, ale volný přímý kop zpoza šestnáctky. Z něho sice ještě Kanaďané neskórovali, před odchodem do kabin se přeci jenom třetího gólu dočkali, když v nastavení zakončil tehd0ejší celou akci David, 3:0.

Situace se pro Katar nijak nezlepšila ani po přestávce. Krátce po ní byl totiž vyloučen pro změnu Madibú, jenž ošklivě zlomil nohu Konému. I ten musel předčasně opustit scénu nejen tohoto zápasu, ale celého MS. Když pak Saliba zvýšil na 4:0, slavil ho i s dresem právě zraněného spoluhráče. V 75. minutě katarská tragikomedie pokračovala dál, když si Manáí dal vlastní gól a gólový účet pak svým třetím gólem v zápase uzavřel David.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (18.6.-19.6.2026):

Skupina A:

Mexiko – Korea 1:0 (0:0)
Branka: 50. Romo. Rozhodčí: Tejera – Tarán, Barreiro – González (video, všichni Urug.). ŽK: I Kang-in, Pak Sung-ho (oba Korea). Diváci: 45 522

Mexiko: Rangel – Sánchez, Álvarez, Vázquez, Gallardo – Romo (71. Vargas), Lira, Gutiérrez (71. Pineda) – Alvarado (80. Reyes), Jiménez (80. Giménez), Quiňones (84. Huerta). Trenér: Aguirre

Korea: Kim Sung-kju – I Han-pom, Kim Min-če, I Ki-hjok – Sol Jong-u (71. Jang Hjon-čun), Hwang In-pom, Pak Sung-ho (77. Čo Kju-song), Kim Mun-hwan (71. Om Či-song) – I Kang-in, I Če-song (57.Hwang Hi-čchan) – Son Hung-min (57. O Hjon-kjo). Trenér: Hong Mjong-po

Skupina B:

Švýcarsko – Bosna a Hercegovina 4:1 (0:0)
Branky: 74. a 90. Manzambi, 84. Vargas, 90.+7 Xhaka z pen. – 90.+3 Mahmič. Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (všichni Portug.) – Higler (video, Niz.). ŽK: Elvedi – Dedič, Džeko. ČK: 80. Muharemovič (Bos.). Diváci: 70 026

18. června 2026 21:16

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Zdroj: Libor Novák

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