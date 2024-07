EURO 2024: Španělsko vyřadilo z turnaje domácí Němce. Rozhodlo v předposlední minutě prodloužení

To, že se v prvních minutách tohoto očekávaného duelu opravdu ostře, poznal především Pedri, jenž byl už po osmi minutách nucen předčasně vystřídat poté, co si poranil koleno po souboji s Kroosem. Ten se mimochodem ocitl v několika takovýchto tvrdých soubojích a dlouho procházel u sudího Taylora bez žluté karty. Normálně už musel být totiž vyloučen po dvou žlutých ještě v první půli.

Oproti důrazné hře Němců se Španělé prezentovali daleko nápaditějším fotbalem a představovali tak fanouškům své umění v kombinacích. Proto to právě byli fotbalisté z Pyrenejského poloostrova, kteří se jako první dostali do příležitosti a to po čtvrthodině hry, kdy Yamal vypálil z přímého kopu jen těsně vedle. Podobně následně zakončoval ve své šanci i Ruiz. Na první německou akci se čekalo až do 21. minuty, kdy hlavičkoval Havertz, ovšem jen do připravených rukou gólmana Simóna. Krátce před odchodem na poločasovou pauzu chtěl něco s bezbrankovým skóre udělat Olmo, ale s jeho prudkým zakončením si tehdy gólman Neuer dokázal, i když na dvakrát, poradit.

Co se však nepodařilo v závěru první půle, to se Olmovi povedlo v úvodu té druhé. Morata sice tehdy ještě svou otočku z vápna v branku nepřetavil, v 51. minutě už ale rychlá španělská protiakce gólem skončila. Yamalovu přihrávku zprava na nabíhajícího Olmu k hranici velkého vápna dokázal právě Olma beze zbytku využít a dobře umístěnou přízemní střelou k tyči, podobně jako v osmifinále proti Gruzii, otevřel skóre zápasu, 1:0 pro Španělsko.

Přestože se naši západní sousedé od té doby čím dál více snažili najít recept na španělskou defenzivu, nebezpečnější byli ze svých brejkových příležitostí určitě i tak Španělé. První velkou šanci na vyrovnání měli Němci v 77. minutě. Tehdy se do ní zapojili již střídající hráči, když se o centr zprava postaral Wirtz a když před brankou operoval Füllkrug. Věčný německý žolík ale tentokrát neproměnil, jelikož trefil tyč. V 82. minutě předvedl svou již čtvrtou mizernou rozehrávku od své branky gólman Simón, vyslal tím tak do brejkové šance Havertze, ovšem ten svým obloučkem nepřestřelil jenom vyběhnuvšího brankáře, ale i branku. Havertz tak i hned schoval svou hlavu do dlaní. Španělé mezitím vystřídali tak, že místo útočníků poslali do boje především defenzivní fotbalisty a doufali tak, že hubené vedení už nějak ubrání. Z omylu je vyvedla 89. minuta, kdy se Kimmichovi povedlo vrátit přetažený balon na zadní tyč zpět do ohně, kde se pohyboval mimo jiné i Wirtz a tomu se z voleje podařilo vyrovnat, 1:1.

Proto tak muselo přijít na řadu prodloužení. To podle očekávání nabídlo opatrnější hru, jejíž vody rozčeřila situace ze 106. minuty, kdy Cucurella zcela evidentně zahrál v německé šestnáctce rukou po jedné z německých střel, ale nakonec nebyla odpískána a to ani po konzultaci s VARem. Podle všeho se totiž před tím ještě jednalo o ofsajd.

Nicméně, právě tato situace nenechá Němce ještě dlouho spát, protože v 119. minutě se po Olmově centru trefil hlavičkou Merina a prakticky bylo rozhodnuto. Ve zbývajícím čase se Němci všemožně tlačili dopředu, Füllkrug však svou další vyloženou příležitost neproměnil. V šesté minutě nastavení ještě dostal po druhé žluté červenou kartu Carvajal, jenž zachraňoval španělské vedení tím, že přerušil faulem nadějnou německou akci.

Němcům to už ale vyrovnání a především vítězství nepřineslo a proto tak na svém domácím zažívají noční můru.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (5.7.2024):

Čtvrtfinále (Stuttgart):

Branky: 51. Olmo, 119. Merino – 89. Wirtz. Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn – Attwell (video, všichni Angl.). ŽK: Le Normand, Torres, Simón, Rodri, Ruiz, Morata (oba mimo hřiště) – Rüdiger, Raum, Andrich, Kroos, Mittelstädt, Wirtz, Schlotterbeck, Undav (mimo hřiště). ČK: 120.+6 Carvajal. Diváci: 51 000

Španělsko: Simón – Carvajal, Le Normand (46. Nacho), Laporte, Cucurella – Pedri (8. Olmo), Rodri, Ruiz (102. Joselu) – Yamal (63. Torres), Morata (80. Oyarzabal), Williams (80. Merino). Trenér: De la Fuente

Německo: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah (80. Müller), Raum (57. Mittelstädt) - Can (46. Andrich), Kroos – Musiala, Gündogan (57. Füllkrug), Sané (46. Wirtz) – Havertz (91. Anton). Trenér: Nagelsmann