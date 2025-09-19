FIFA sáhla ke změně reprezentačních přestávek. V příští sezóně se sloučí září s říjnem

Až začne v příští sezóně pro reprezentační mužstva nový cyklus, nestane se tak – jak tomu bylo dosud vždy – začátkem září, ale naopak až na přelomu září a října. Mezinárodní fotbalová federace FIFA. O příštím podzimu tak nebudou v rozmezí září-listopad tři reprezentační přestávky, ale jen dvě, protože ta zářijová s tou říjnovou se nově sloučí dohromady.
Oproti dosavadním pořádkům se FIFA rozhodla, že od příští sezóny začne reprezentační cyklus prodlouženou šestnáctidenní přestávkou trvající od 21. září do 6. října, během níž každá z reprezentací odehraje až čtyři utkání.
Tato změna se pochopitelně výrazně projeví i v kalendářích jednotlivých národních fotbalových lig a evropských pohárů. Pro domácí soutěže to bude znamenat, že na přelomu září a října si bude muset dát až dvoutýdenní pauzu.
Pro listopad už se z pohledu reprezentačních přestávek nic nemění. Jako dosud i v příštím ročníku bude trvat devět dní a pro každou reprezentaci se naskytne prostor pro dva zápasy. Na podzim příštího roku bude, co se týče reprezentací, hrát prim skupinová fáze Ligy národů.
FIFA tak zřejmě tímto krokem reagovala na čím dál silnější kritiku nabitějšího a nahustěnějšího fotbalového kalendáře během jedné sezóny. Chce také zamezit častějšímu cestování fotbalistů. "Cílem FIFA v tomto procesu je vytvořit fotbalový kalendář, který bude vhodný pro moderní potřeby, přispěje ke zlepšení kvality hráčů, klubů a národních týmů. Zároveň umožní objevovat a rozvíjet talenty mimo úzký počet zemí," píše se v jejím prohlášení.
Místo pěti reprezentačních přestávek tak budou nově čtyři, doplněné o jednu speciální pauzu podle potřeby buď pro světové, nebo kontinentální šampionáty.
Co se týče jarních reprezentačních přestávek, nadále bude vždy pro dva zápasy každé z reprezentací určen březen a červen.
Situace v Gaze se stává podle OSN "nic menšího než katastrofální". V současné době izraelské tanky a jednotky pokračují v postupu, což vyvolává rostoucí mezinárodní odsouzení. Izraelská armáda provádí v Gaze pozemní ofenzivu, jejímž cílem je zničit infrastrukturu teroristů a eliminovat ozbrojence Hamásu, o nichž se domnívá, že jich je v Gaze až 3 000. Izraelští představitelé rovněž uvádějí, že se snaží osvobodit zbývající rukojmí.
Zdroj: Libor Novák