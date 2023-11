Nečekané rozhodnutí pro český tenis. Úspěšné duo Krejčíková a Siniaková přerušilo spolupráci

Obě tenistky se takto rozhodly po vzájemné domluvě, přičemž Siniaková byla tou, která by ráda našla nový impuls do další kariéry. "Jsme dohodnuté tak, že nebudeme pokračovat. Byla to iniciativa z mé strany. Chtěla jsem malou změnu," uvedla v Seville, kde se konal o posledním víkendu finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové, sama Siniaková, a Krejčíková ji doplnila: "Domluvily jsme se v pohodě a určitě se nebráníme tomu, že se k sobě zase vrátíme. Myslím si, že nám pauza může prospět a že se můžeme vrátit ještě silnější."

Krejčíková přiznala, že ji přání její parťačky zaskočilo. "Bylo to pro mě překvapení, to ne, že ne. Hodně jsme o tom mluvily a s Kačkou to probraly. Rozcházíme se v dobrém. Její rozhodnutí respektuji. Uvidí se, co nás čeká příští rok. Jede se dál," pokračovala rodačka z Ivančic. Nové parťačky do deblu pro nadcházející sezónu zatím ani jedna z tenistek neuvedla.

I přes svůj prozatímní rozchod se ale hráčky nebrání, kdyby se bok po boku ve čtyřhře objevily příští rok pod pěti kruhy v Paříži. "Proč ne? Dobře jsme si promluvily a jsme otevřené čemukoliv. Není to tak, že spolu nebudeme mluvit a jedna druhé se vyhýbat. Tak to nemá být," ujišťovala Siniaková a pokračovala: "Může nám to i pomoct, protože všichni od nás čekají dominanci, ale druhé páry nás už znají. Je hrozně těžké držet laťku. Olympiáda je ale olympiáda, a přeci chci hrát s Češkou. Musím."

Proti případné budoucí spolupráci není ani Krejčíková. "Není všem dnům konec. Uvidí se, co bude dál. Co jsme dokázaly, je něco úžasného a třeba se po té pauze zase spojíme a dokážeme něco dalšího," řekla.

"Jejich partnerství bylo úspěšné. Je to ale čerstvé a asi nemám oprávnění to komentovat. Musel bych si s nimi sednout. Když vezmeme třeba turnaje WTA, tak ty nikdy nebývaly jejich doménou. To bývaly hlavně grandslamy, které jsou to nejlepší. A také se uvidí, jak budou hrát dvouhru. Věřím, že i Katka na to má. Letos vyhrála dva turnaje, takže si mohou udělat program úplně podle sebe a uvidíme, jak to bude ve čtyřhře. Byl jsem rád, když získaly zlatou medaili na olympiádě, a že vyhrály tolik grandslamů, je úžasné," komentoval pak rozhodnutí hráček nehrající kapitán Petr Pála.

Ten tak poukázal na četné úspěchy tohoto českého ženského páru, který je se svými sedmi grandslamovými triumfy jednak nejúspěšnějším tuzemským párem a navíc pátým nejspěšnějším v historii tzv. Open éry, přičemž na prvním místě se v tomto případě nacházejí Martina Navrátilová a Pam Shriverová s jejich dvaceti triumfy. Mezi Češkami pak v historických tabulkách Open éry figurují na třetím místě za Janou Novotnou (12 triumfů)a Helenou Sukovou (9).

Siniaková s Krejčíkovou od roku 2018, kdy začaly spolu nastupovat, ovládly dvakrát Australian Open (2022,2023), Roland Garros (2018,2021) i Wimbledon (2018,2022). Jednou pak triumfovaly na US Open, a to loni, v roce 2021 vyhrály celkově i prestižní Turnaj mistryň. Jako držitelky 16 deblových titulů se mohou pyšnit trojnásobným zvolením nejlepším párem sezóny na okruhu WTA, přičemž poslední turnaj na okruhu WTA vyhrály letos v září v San Diegu.

"Když se na to koukám zpětně, je to skvělý úspěch. Slovy se ani nedá popsat. I když se teď na příští rok rozcházíme, tak si myslím, že jsme pořád nejlepší pár. Hrozně moc jsme toho dokázaly a klidně ještě můžeme dokázat. Není to jednoduché, abychom držely dominanci deset let. Je to součást cesty. Co jsme dokázaly, je neskutečné. Jsem za to hrozně ráda a ještě toho může dost přijít," nechala se slyšet Siniaková.

Přestože letos začaly úspěšnou obhajobou na Australian Open, na Roland Garros vypadly už v 1. kole, ve Wimbledonu nestartovaly kvůli zranění Krejčíkové a na US Open se loučily po porážce ve 2. kole.