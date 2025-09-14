Nechutný skandál v dorostenecké lize. Začínajícího rozhodčího tam trenér začal škrtit

Českým fotbalem cloumá od posledního víkendu velký skandál. Došlo k němu v dorostenecké kategorii, konkrétně v I.A třídě v Ústeckém kraji v duelu mezi Mezibořím a Ervěnicemi-Jirkovem. Ten byl totiž ukončen předčasně těsně před uběhnutím první půlhodiny hry poté, co na hřiště vběhl trenér hostů Lukáš Rusník a smyslů zbaven si to namířil rovnou za začínajícím sedmnáctiletým rozhodčím Dominikem Svobodou, aby ho následně chytil pod krkem a začal ho škrtit, což navíc ještě zopakoval. Sudí musel nakonec odjet do nemocnice a po vyšetření podal na trenéra Rusníka trestní oznámení. Následnou rvačku mezi hostujícími fotbalisty a diváky pak muselo řešit hned 12 policistů.
Osud tomu chtěl, že se tento incident stal jen několik dní poté, co Fotbalová asociace ČR (FAČR) přišla s novinkou v podobě zelené pásky pro začínající rozhodčí. Ta má mít za cíl zajistit respekt právě k takovýmto rozhodčím. Na to, že i sudí Svoboda měl na paži tuto pásku při tomto inkriminovaném zápase uskutečněného v sobotu 6. září, upozornil sám napadený Svoboda v Zápise o utkání. „Na utkání jsem byl vybaven zelenou páskou z projektu FAČR Začínám-Respekt. Hostující tým a funkcionáři to zcela ignorovali. Těžko se pak divit, kolik rozhodčích skončí s kariérou po takových incidentech. Překvapuje mě, s jakou dávkou agrese se hostující tým již ve druhém kole nového ročníku prezentoval,“ napsal konkrétně.
Jak z popisu průběhu incidentu vyplývá, duel musel být předčasně ukončen. Všechno rozpoutala situace po 25 odehraných minutách, kdy byl vyloučen hostující Vojtěch Jirát za surovou hru vůči gólmanovi domácích Filipu Lošonskému. Ten musel následně na vyšetření kvůli problémům s dýcháním poté, co byl soupeřovým skluzem zasažen kopačkou do žeber. Následně došlo k onomu vběhnutí hostujícího trenéra Rusníka a ke škrcení rozhodčího. Ten tedy následně duel ukončil.
Bitka na hrací ploše tím ale neskončila, Rusník totiž mladého sudího chytl pod krkem ještě jednou a držel ho do té doby, než je od sebe odtrhli samotní fotbalisté a rvačka se rázem přelila mezi diváky a hostujícími fotbalisty. Kouč Rusník měl pak napadnout i jednoho z fanoušků, který si celý incident natáčel na mobil. „Ihned volána Policie ČR, která na místo v počtu cca 12 policistů dorazila během pěti minut na stadion v Meziboří, kdy již neprobíhala rvačka diváků a hráčů hostů,“ přiblížil rozhodčí Svoboda, co následovalo.
V Zápisu o utkání už však nebylo uveden jméno dalšího účastníka této vyhrocené situace, otce kouče hostů Rusníka – Michala Rusníka. Tento funkcionář Ervěnic také nejprve vstoupil na hrací plochu za účlem nechat si od rozhodčího vysvětlit Jirátovo vyloučení. Když ž policisté z místa odjeli, chtěl se dostat do kabiny rozhodčích s tím, že chce, aby v onom Zápise o utkání byly uvedeny jeho poznatky. Když pak zjistil, že mu sudí v tomto nevyhoví s odůvodněním, že během zápasu nedisponoval žádnou funkcí, chtěl sudí taktéž napadnout. „S vypětím všech sil tomu zabránil hlavní pořadatel a vedoucí domácích pan Berousek. Mezitím byla znovu přivolána policie, hosté už potom stadion opustili, ale zápis nepodepsali,“
Následně byl sudí Svoboda odvezen do mostecké nemocnice na vyšetření. „Vlivem škrcení a cloumání mi bylo nevolno, bolel mě krk, motala se mi hlava. Po provedení vyšetření lékařkou bylo konstatováno povrchové poranění šíje a byl mi doporučen klidový režim. Po ošetření v nemocnici jsem odjel na policii, které jsem předal lékařskou zprávu a podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu,“ je dále uvedeno v Zápise o utkání.
Tam také nalezneme vyjádření vyloučeného hostujícího hráče Vojtěcha Jiráta. „Dle hráče Vojtěcha Jiráta je zápis v části týkající se jeho údajného útočného faulu zcela neodpovídající skutečnosti, což mohou dosvědčit nejen spoluhráči, ale i jeho rodiče a bratr, kteří byli přítomni doslova několik metrů od uvedeného incidentu. Vojtěch Jirát byl v dané době, kdy se měla stát popisovaná situace na úplně jiné části hřiště, s brankářem hostí se nedostal v dané situaci, ani potom, do žádného fyzického kontaktu, tím méně, aby ho jakkoliv zranil. Uvedený kontakt s hráčem, popisovaný v zápise měl zcela jiný hráč hostů a daný zákrok se jevil jako zákrok ze hry, kdy rozhodčí jej zprvu vůbec nepískl, až následně na výslovné pokyny pomezního rozhodčího. Celá situace se Vojtěchu Jirátovi jeví tak, že rozhodčí jej v zápise (ať již z nedbalosti, či úmyslně) zaměnil za jiného jeho spoluhráče. Vojtěch Jirát se bude bránit v rámci disciplinárního řízení a dále i civilně-právní cestou“.
Později vyšlo najevo, že vyloučen nakonec nebyl Vojtěch Jirát – navzdory tomu, že o něm v této souvislosti sudí Svoboda psal. Červenou kartu měl vidět Pavel Gründler.
Jako první o tomto incidentu informoval na svých sociálních sítích předseda sportovně-technické komise Ústeckého krajského fotbalového svazu, který dorosteneckou I.A třídu organizuje, a jehož informaci převzal z médií jako první Deník. „To, co se dnes kolem nás děje, už překračuje všechny meze. Napadení rozhodčího v utkání dorostu I. A třídy je za hranou všeho. Naše společnost se odklání od základních hodnot a je nezbytné nastavit jasný a pevný řád,“ uvedl Novotný.
Právě pod tímto Novotného příspěvkem se objevil pohled otce vyloučeného fotbalisty hostí Petra Jiráta. „S manželkou jsem byl verbálně napaden brankářem, že jsme – cituji – cikáni. Ač jsem to rozhodčímu opakovaně hlásil, odmítl vzít uvedenou skutečnost na vědomí a domácího hráče za vyprovokovaný konflikt s divákem nepotrestal,“ uvedl konkrétně.
Reakce Komise rozhodčích FAČR pak nenechala na sebe dlouho čekat. „Zcela zásadně se vymezujeme a odsuzujeme jednání trenéra družstva Ervěnic-Jirkova Lukáše Rusníka. Takové jednání, které ve společnosti ani fotbale nemá místo, považujeme za zcela neakceptovatelné. Věříme zároveň, že příslušná disciplinární komise zaujme při projednávání případu co možná nejpřísnější postoj. Žádný rozhodčí napříč všemi soutěžemi se nemůže stát obětí podobného incidentu. Fotbalová asociace České republiky v srpnu letošního roku před startem domácích nižších soutěží zahájila kampaň „Zelená páska“ právě na podporu a ochranu začínajících rozhodčích. Tak, aby se jim dostalo respektu ze strany všech aktérů fotbalových utkání, nalezli bezpečné prostředí pro svůj další rozvoj a měli motivaci se výkonnostně posouvat. Je proto více než alarmující, že se nyní se obětí napadení stal teprve sedmnáctiletý rozhodčí Dominik Svoboda, který teprve stojí na počátku své nové kariéry. Navíc při utkání mládežnické věkové kategorie. Věříme v jeho brzké uzdravení i v to, že tato velmi negativní událost nezmění jeho nedávné rozhodnutí stát se fotbalovým rozhodčím,“ stojí v jejím prohlášení.
Případ řeší mostecká policie
Přestože se Jirkovský klub omluvil za jednání svých trenérů a hráčů během utkání v Meziboří, v Zápise o utkání zároveň poukázal na nejrůznější prohřešky ze strany soupeře včetně rasistických urážek. Klub Meziboří se proti těmto tvrzením ohradil. „Fanoušci se až tolik nemleli, jen do sebe strčili. A nadávky? Byly nějaké, ale ne vulgární, ne rasistické. To je asi cíl Ervěnic, něco si na nás vymyslet, aby vypadaly i poškozené,“ uvedl k tomu konkrétně trenér a vedoucí týmu mezibořských starších dorostenců Stanislav Berousek.
Klub Ervěnice-Jirkov se sice v pozápasovém prohlášení distancoval od násilí během tohoto inkriminovaného zápasu, dokonce se za něj i omluvil, nicméně v Zápise o utkání se objevily spolu s tím i protesty proti jednání ze strany domácích. „Chceme se omluvit za to, co se stalo, takto nemá vypadat mistrovské utkání mládeže,“ píše se v něm, stejně jako o nejrůznějších obviněních domácích – jako třeba, že měl trenér domácích křičet na rozhodčí, nebo že hráči Meziboří a jejich rodiče měli napadnout vyloučeného hostujícího fotbalistu, nebo že jeden z asistentů rozhodčího Jiří Rak měl taktéž údajně urážet.
Jirkovský klub se v Zápise o utkání vrátil k samotnému incidentu mezi trenérem Rusníkem a sudím Svobodou. Podle jejich pohledu měl kouč Rusník sudího chytit za dres v oblasti vrchu hrudníku a odstrčit ho. „Následně přiběhl brankář domácího týmu k divákům hostujícího celku a začal na ně křičet: Vy zkur... cigáni z Jirkova,“ pokračují hosté v popisu situace.
Trenér mezibořských dorostenců Berousek má obvinění ze strany hostů za nepochopitelné a především to z rasismu rázně odmítá. „Četl jsem, že jsme jim měli říct, že jsou cikáni. Ale oni v týmu neměli ani jednoho hráče snědé pleti. Já mám v mužstvu pět takových a vedu kluky k tomu, aby si na to dávali pozor. Vždyť jsou to naši kamarádi a všichni jsou v pohodě,“ uvedl k tomu a pokračoval v reakci na další obvinění. „Nakonec v tom protestu, který podaly Ervěnice, jsme špatní my. Nevím, jak na to přišli. Píšou, že jsem na rozhodčího křičel, že jsem ho urážel, že jsem ho snad chtěl i napadnout. Nesmysl. Ten klučina, rozhodčí, z toho byl tak vyjukaný, že se divím, že se psychicky nezhroutil. Kariéru začíná, a místo abychom mu pomohli, napadnou ho. Za 28 let kariéry jsem něco takového nezažil.“
Připomněl, že sudí měl na sobě novou zelenou pásku označující začínající rozhodčí. „Rozhodčí přišel a každému týmu zvlášť řekl: Mám zelenou pásku, začínám,“ řekl.
Podle Berouska se podařilo šarvátku na hřišti i mimo něj včas urovnat a to prý ještě před tím, než na místo dorazili policisté. Uznal, že chybou bylo, že se v jeden moment vzdálil od místa dění hlavní pořadatel, zároveň ale uvedl, že ani 50 pořadatelů by v té chvíli nepomohlo. „Ještě pan Rusník starší pořvával na policistu, dost si dovoloval. Pak jsme šli v klidu do kabiny, ervěničtí kluci se bavili s našimi. Hráči byli mezi sebou v pohodě, šlo spíš o trenéry. Co se stalo, nemá ve fotbale co dělat,“ zakončil Berousek.
Případ má nyní v rukou mostecká policie. „V sobotu jsme zasahovali v Meziboří, kde v dopoledních hodinách došlo ke strkanici několika osob při probíhajícím fotbalovém utkání. Důvodem mělo být rozhodnutí rozhodčího při hře, které se nelíbilo funkcionáři hostujícího týmu. Nadále zjišťujeme okolnosti konfliktu a budou probíhat výslechy osob. V současné době událost řešíme jako přestupek proti občanskému soužití, není ovšem vyloučeno, že se právní kvalifikace změní,“ uvedl její mluvčí Václav Krieger.
Podle předsedy mezibořského klubu Jaroslava Neuberta může mít tento incident citelný dopad na budoucnost v rámci rozhodcovského sboru. Není si totiž jistý, zda bude mít po tom všem někdo chuť pískat fotbal. „Mladých sudích je málo, spíš potřebujeme, aby do toho měli chuť. Ale když jim všichni nadávají, a pak je tam ještě někdo přiškrtí, to pak chápu, že se na to vykašlou a skončí,“ říká Neubert.
Podle něj pak může mít celý incident i nepříjemný dopad na celou společnost, především pak v takových problémových krajích jako je ten Ústecký. „Fotbal bereme jako prevenci, aby děti nelítaly na ulicích, nebraly drogy, nekradly a nechytily se špatné party. A pak vidí agresivitu přímo na fotbale... Bylo to hodně přes čáru, měl by za to padnout trest na roky,“ je přesvědčen Neubert.
Ústecký svaz rozhodl k preventivnímu opatření – natáčení dorosteneckých zápasů
V reakci na tento incident z minulého týdne už v týdnu rozhodl Ústecký krajský fotbalový svaz (ÚKFS) – respektive jeho výkonný výbor – že se budou zápasy dorostenců od příští sezóny celé natáčet. „Myslíme, že situaci to uklidní, byť podobné excesy asi úplně nevymýtíme. Pomůže to k bezpečnosti a můžeme se pak opřít o důkazní materiál, který nám bude pomáhat. Nebudeme rozhodovat jen na základě tvrzení,“ okomentoval rozhodnutí výkonného výboru jeho člen Jan Novotný.
Přestože povinnost natáčet dorostenecké zápasy bude platit až od příští sezóny, svaz už nyní apeluje kluby, aby sáhly k natáčení zápasu jako k dobrovolné činnosti už v této sezóně. „Cílem je zvýšení bezpečnosti na fotbalových hřištích, předcházení konfliktům a vytvoření férového prostředí, ve kterém se hráči, trenéři, rozhodčí i diváci budou cítit komfortně a chráněně,“ uzavírá výkonný výbor ve svém komuniké.
Fotbal , FAČR , Policie ČR , Ústecký kraj
