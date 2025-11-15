Nepříjemnost pro fotbalovou reprezentaci. Proti Gibraltaru nebude moct tým počítat s Provodem

Jakoby toho česká fotbalová reprezentace neměla už tak k řešení málo. Jak známo, k ideálnímu rozpoložení má v současnosti hodně daleko. Před měsícem skončil kouč Ivan Hašek a plnohodnotná náhrada za něj je zatím v nedohlednu, výkonnostně na tom Češi nejsou kdovíjak a ani po jeho odvolání a nástupu dočasného stratéga Jaroslava Köstla se na tom nic nezměnilo, což ukázal čtvrteční přípravný zápas s fotbalovým trpaslíkem ze San Marina. Právě během tohoto utkání se navíc zranil záložník Lukáš Provod a nebude tak proto k dispozici do pondělního kvalifikačního duelu s Gibraltarem.
K nastalé absenci Lukáše Provoda se vyjádřilo vedení reprezentace, které prozradilo, že už v pondělí, kdy se reprezentace potkala poprvé, tížily Provoda zdravotní problémy. "Provod dorazil již na pondělní reprezentační sraz se zdravotním omezením a z preventivních důvodů do utkání nezasáhl," uvedlo se konkrétně.
Samotná Fotbalová asociace ČR (FAČR) k tomu následně dodala: "Protože jeho aktuální zdravotní stav stále neumožňuje nasazení do pondělního utkání kvalifikace MS proti Gibraltaru, od reprezentačního týmu se odpojil a vrací se do klubu."
Provod tak tedy nepomůže udržet národnímu týmu, který už má jistotu účasti baráže o mistrovství světa, druhý výkonnostní koš pro los této baráže a zároveň si tak nepřipíše další svůj reprezentační start ke svých dosavadním pětatřiceti. Dodejme, že během nich tento slávistický fotbalista zaznamenal tři branky. Patří také k nejproduktivnějším hráčům právě probíhajícího ročníku české fotbalové Chance ligy 2025/26, v níž dosud vstřelil dvě branky a přidal k nim ještě pět asistencí.
Ještě před duelem se San Marinem musel kouč Köstl sáhnout ke změně v nominaci, neboť nemohl počítat kvůli zranění s Václavem Jemelkou, Pavlem Šulcem, Václavem Černým, Vasilem Kušejem a Davidem Zimou. Vedle třetího brankáře Jakuba Markoviče tak Köstl ještě dodatečně donominoval další z mnoha nováčků nacházejících se v kádru pro tento listopadový reprezentační sraz, konkrétně obránce Štěpána Chaloupka a záložníky Tomáše Ladru a Kryštofa Daňka.
