Šilhavý povolal do reprezentace šestici nováčků z pražských „S“. Schick se kvůli zranění nedostaví

Nováčky v reprezentaci jsou jednak slávisté David Douděra a David a Matěj Juráskové a jednak sparťané Martin Vitík, Lukáš Sadílek a Tomáš Čvančara. Šilhavý a spol. pak nemůžou počítat se službami útočníka Patrika Schicka kvůli zranění.

I když nejprve počítal realizační tým v čele s koučem Jaroslavem Šilhavým i v současnosti se zraněnými fotbalisty Patrikem Schickem a Vladimírem Coufalem, což je důvod, proč nominovali na reprezentační sraz tentokrát o dva hráče více a nominace tak čítala pětadvacet fotbalistů, o několik dní později bylo jasné, že se službami Patrika Schicka nebude možné počítat. "Je tady nebezpečí, že se nedají úplně do kupy. Včera jsem mluvil s Patrikem. Normálně trénuje, v Leverkusenu se zapojoval do hry na části utkání, v posledním ale vůbec nebyl," nechal se slyšet Šilhavý ještě na úterní tiskové konferenci a pokračoval: "Na tomto základě se rozhodneme, jestli Patrik třeba nebude, nebo s námi přijede na sraz, budeme s ním tady pracovat a pak se rozhodneme před utkáním. Sám mi říká, že to není úplně stoprocentní, ale při určitých okolnostech by rád přijel. S Vláďou je to podobné jako s Páťou, taky čekáme. Už trénuje plné dávky, věříme, že se dá do kupy."

Ve čtvrtek už ale bylo stoprocentně jasné, že Schick se k reprezentačnímu mužstvu nepřipojí. "Už na (úterní) nominační tiskové konferenci jsme avizovali, že tato varianta může nastat. Proto jsme taky nominovali pětadvacet hráčů, což je o dva víc než obvykle. V posledních dnech jsme byli ve spojení jak s Patrikem a jeho manažerem, tak se zástupci Leverkusenu. Patrikův zdravotní stav bohužel není takový, aby byl schopný na sraz národního týmu přijet a v zápasech nastoupit," řekl k tomu manažer národního týmu Tomáš Pešír.

S neúčastí Patrika Schicka realizační tým počítal, jak už bylo výše zmíněno. "V týmu máme útočníky, kteří mají formu a kterým věříme. Připravíme se, jak nejlíp umíme. Patrikovi na dálku přejeme brzké uzdravení a věříme, že v dalších zápasech kvalifikace bude k dispozici," řekl k tomu Jaroslav Šilhavý.

Ten také prozradil, že tentokrát povolal do boje i mladší fotbalisty, které se nacházejí v šestici nováčků (Čvančara, Vitík, Matěj Jurásek, David Jurásek). "Rozhodli jsme se dát šanci také mladším hráčům, kteří v lize prokazují sportovní formu a také mají potenciál stát se v budoucnu oporami reprezentace. Nominovali jsme je i proto, že v tuto chvíli máme zraněné hráče nebo hráče, kteří nemají potřebnou sportovní formu. Jsou to zajímavá jména, ale mají vše před sebou, musejí dál pracovat. Naše liga je jedna věc a reprezentační úroveň nebo třeba poháry druhá," řekl Šilhavý.

Manažer reprezentace Pešír k tomu dodal následující: "Víme, že jednadvacítku čeká v červnu mistrovství Evropy, a určitě si přejeme, aby na turnaji uspěla. Pro březnový sraz jsme se však s trenérem Janem Suchopárkem dohodli, že tito čtyři hráči pojedou s áčkem, které čeká ostrý start do kvalifikace, zatímco jednadvacítka má na programu přípravné zápasy."

V této nominaci se nachází i šest sparťanů. Promítla se tak do ní aktuální jarní fazóna tohoto pražského klubu. Šest svých zástupců má v národním týmu má i pražská Slavia, dva pak plzeňská Viktorka.

Připomeňme, že během tohoto reprezentačního srazu se český tým nejprve doma v Edenu utká s Polskem, o tři dny později nastoupí v Moldavsku. Dalšími soupeři v kvalifikační skupině, ze které postoupí na Euro 2024 první dva týmy, stejně jako v každé skupině, jsou ještě Albánie a Faerské ostrovy.

O další tři účastnická místa na závěrečném turnaji v Německu se v rámci play-off na základě pořadí v Lize národů utká 12 týmů, kterým se nepovede projít na ME klasicky kvalifikací. "Do kvalifikace vstupujeme s jednoznačným cílem postoupit. Na úvod nás čeká favorit naší skupiny, což jsme viděli hlavně na základě toho, jak Polsko hrálo na mistrovství světa," zakončil Šilhavý, jenž se tak vrátil k loňskému světovému šampionátu v Kataru, kde Poláci došli do osmifinále.

Nominace reprezentace na kvalifikaci na ME:

Brankáři: Jiří Pavlenka (Brémy), Jindřich Staněk (Plzeň), Tomáš Vaclík (Huddersfield)

Obránci: Jakub Brabec (Aris Soluň), Vladimír Coufal (West Ham), David Douděra, David Jurásek (oba Slavia), Václav Jemelka (Plzeň), Ladilav Krejčí ml., Martin Vitík, Jaroslav Zelený (všichni Sparta)

Záložníci: Antonín Barák (Fiorentina), Václav Černý (Enschede), Tomáš Holeš, Matěj Jurásek, Ondřej Lingr, Petr Ševčík (všichni Slavia), Alex Král (Schalke), Lukáš Sadílek (Sparta), Tomáš Souček (West Ham)

Útočníci: Tomáš Čvančara, Jan Kuchta (oba Sparta), Adam Hložek (Leverkusen), Mojmír Chytil (Olomouc)