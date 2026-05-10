Slavia dočasně uzavře Tribunu sever, potrestala tvrdě i hříšníky z kádru. Po výtržnících bude chtít klub náhradu škod

Skandální závěr sobotního 317. derby pražských „S“, které bylo ukončeno předčasně poté, co za stavu 3:2 pro Slavii v sedmé minutě nastavení, tedy tři minuty před koncem, vtrhli z Tribuny Sever na hřiště aby jednak napadli sparťanské fotbalisty včetně brankáře Jakuba Surovčíka a útočníka Matyáše Vojty a aby vhodili pyrotechniku do sektoru sparťanských příznivců. Tímto svým jednáním tak připravili svůj klub o oslavu ligového titulu, který mohla Slavia po výhře nad Spartou získat a jednak tak klubu uřízli obrovskou ostudu. Vedení Slavie se rozhodlo dočasně uzavřít Tribunu Sever, zároveň bude žádat po výtržnících o náhradu škod. Také pak vyřadila z kádru Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří v derby uviděli červenou kartu.
Musel to být pro šéfa fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka obrovský šok, když viděl, co se v sedmé minutě závěrečného nastavení, tři minuty před tím, než mohly propuknout oslavy ligového titulu. Také jen těžko hledal slova jak v rozhovoru pro Oneplay sport , tak na následné tiskové konferenci. Byl skutečně z toho všeho skleslý. Věděl, že ho čeká pro něj nelehké rozhodnutí.
To nakonec učinil v neděli dopoledne. Ve svém vyjádření uvedl, že ještě před tím než klub dostane tvrdý rest od Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA), který by měl jistě přijít (ostatně tento orgán bude kvůli tomuto případu mimořádně on-line zasedat již během nedělního dopoledne), sám rozhodl o dočasném uzavření Tribuny Sever pro další zápasy.
„Hodnotami Slavie nejsou nenávist a násilí. Přijímáme odpovědnost a vyvodíme důsledky,“ stojí v úvodu nedělního prohlášení slávistického bosse na sociální síti X, jenž v něm pokračuje: „To, co se odehrálo v závěru včerejšího derby ve Fortuna Areně, je nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu. Skupina lidí – odmítám je nazývat fanoušky – vběhla na hrací plochu, napadla hráče AC Sparta Praha a házela pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. To není fotbal. To není Slavia. Je to hanba, kterou neseme všichni.“
V dalších řádkách svého vyjádření už přidal, jak klub na celý incident zareagoval. „Tribuna Sever se s okamžitou účinností uzavírá pro veřejnost. Otevřena nebude, dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat. O bezpečnosti hráčů a respektu k soupeři nebudeme vyjednávat,“ napsal Tvrdík. Ten nevyloučil, že by Tribuna Sever, tedy část stadionu v Edenu, kde se koncentrují skalní příznivci sešívaných, mohla být uzavřena po celou následující sezónu 2026/27.
Tvrdík se bude zasazovat o trest v podobě zákazu vstupu na stadion pro výtržníky, přičemž slíbil, že v jejich dohledání bude spolupracovat s policií, tak s LFA, tak i s Fotbalovou asociací ČR (FAČR). „Identifikovaní pachatelé dostanou v souladu s Návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny. Slavia bude současně požadovat náhradu škody v plném rozsahu, včetně sankcí, které budou klubu uloženy fotbalovými orgány,“ uvedl dále konkrétně ve svém prohlášení.
Na závěr také prozradil, že klubové vedení rozhodlo o vyřazení dvou fotbalistů z kádru – útočníka Tomáše Chorého a wingbeka Davida Douděry. Oba totiž v derby dostali červenou kartu. Zatímco prvně jmenovaný v 59. minutě ji dostal po tvrdém úderu loktem do hlavy Asgera Sörensena, druhý jmenovaný ji dostal, když z lavičky řval na rozhodčího Karla Roučka a jeho kolegy následující slova: „Dejte třetí poločas, vy zmrdi“.
Tyto hráčské prohřešky jsou tak již několikáté v řadě, Stačí jen připomenout plivnutí Tomáše Chorého na plzeňského Sampsona Dweha a výlev emocí Jana Bořila vůči rozhodčímu Daliboru Černému v duelu s Hradcem Králové.
Všechny tyto incidenty však přebila bez pochyby světová ostuda v podání některých slávistických příznivců, které může mít pro Slavii nedozírné následky, o kterých nemusí jejich fanoušci ještě ani tušit.
Maďarsko dnes zažilo historický zlom, který uzavřel jednu z nejvýraznějších kapitol jeho moderních dějin. Na ustavujícím zasedání parlamentu byl novým předsedou vlády zvolen Péter Magyar, lídr hnutí Tisza. Tímto aktem po šestnácti letech oficiálně skončila éra Viktora Orbána, jehož národně konzervativní politika formovala zemi od roku 2010.
Zdroj: Libor Novák