Slavia držela krok s londýnským gigantem půlhodinu. Pak Arsenal ukázal rozdíl

V nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži Lize mistrů byl v úterý dalším soupeřem pražské Slavie jeden z věhlasných soupeřů, konkrétně londýnský Arsenal. S aktuálním lídrem anglické Premier League sice sympaticky první půlhodinu držela krok, nakonec ale ve 32. minutě inkasovala z penalty, kterou proměnil aktivní Saka. Hřebíčkem do rakve slávistických nadějí na nějaký senzačnější výsledek byl vstup do druhé půle, kdy celkem záhy dostala druhou branku. V 68. minutě pak třetí brankou i díky chybě gólmana Markoviče Arsenal potvrdil, kde se oproti Slavii nachází. Pražanům neumožnili sudí ani kopat penaltu, aby z ní tak mohli alespoň snížit.
Vzhledem k posledním zápasům nebylo překvapením, že i tentokrát realizační tým v čele s koučem Jindřichem Trpišovský vsadili na brankáře Jakuba Markoviče, daleko větším překvapením pak byl africký útočník Sanyang, pro nějž to byl vůbec první start v základní sestavě. Kromě něj se v ní představil i další z Afričanů Mbodji, který tak dostal šanci navázat na svůj výkon proti Bodö/Glimt v úvodu této soutěže, pro kterého to byl tehdy také první start v základní sestavě. Naopak se nemohlo spolehnout na jiného Afričana Oscara, tuto tradiční slávistickou oporu totiž trápí zranění.
To na druhé straně nemohli počítat se službami svého kanonýra Gyökerese, jenž je také na seznamu marodů a museli se taktéž obejít bez kapitána Ödegaarda. Záložník Zubimendi pak v Praze chyběl kvůli žlutým kartám.
Úvodní oťukování začalo celkem zhurta, jelikož už ve druhé minutě si oba týmy vyměnily své pozdravy v podobě svých pokusů. Nejprve jen těsně netrefil cíl hostující Gabriel, aby za chvíli podobně neuspěl ani Provod. Od výkopu bylo na Pražanech znát, že jejím úkolem bylo nepouštět hvězdný Arsenal do kombinace a přesně to se v úvodních minutách sešívaným dařilo. Až po dvaceti minutách hry se tak poprvé v Edenu výrazněji představil Saka, když tehdy využil nabídnutého volného prostoru a zpoza šestnáctky se odhodlal k dalekonosné přízemní střele, se kterou si ale gólman Markovič poradil a zapsal si tak tehdy svůj první zákrok v zápase.
Právě v tomto období zápasu už začal londýnský Arsenal tahat za delší konec provazu a Saka tak nezůstal jen u jednoho pokusu, ale přidal další dva. I proti těm dokázal gólman Markovič zachránit, vše nakonec vyvrcholilo kolem 30. minuty, kdy hosté zahrávali sérii rohových kopů a právě po jednom z nich se ve 32. minutě podařilo Londýňanům otevřít skóre, neboť po jednom z nich byla nařízena penalta po Provodově ruce, kterou odhalil až videosystém VAR. K rozehrání pokutového kopu se tehdy postavil opět Saka ten střelou k pravé tyči otevřel skóre navzdory tomu, že slávistický brankář vystihl stranu.
Pokud snad domácí doufali, že jednobrankové vedení Arsenalu udrží ještě dlouho a pokusí se třeba o zdramatizování zápasu, byli vyvedeni z omylu prakticky záhy po rozehrání druhé půle. Konkrétně se stalo už po 35 vteřinách od návratu na hřiště, kdy Trossard poslal zleva přízemní centr do předbrankového prostoru, kde se pohyboval nikým nehlídaný Merino a právě on pak placírkou zvýšil na 2:0.
To byl jistě jeden z momentů, který o průběhu zápasu rozhodl. "Bohužel jsme dostali gól po první naší chybě v zápase. Nedostoupili jsme centrujícího hráče a nenabrali jsme Merina ve vápně. Mrzí mě to, takovou chybu jsme neudělali hodně dlouho," věděl po zápase trenér Trpišovský.
V následujících minutách se sice slávisté snažili vrátit se do hry a tlačili se do nebezpečných prostorů, k nějakému výraznému zakončení se ale dostat nedokázali. Nejblíže ke zdramatizování duelu byl Chytil, který se po Mbodjiho centru po hodině hry objevil v nadějné pozici, ve které se však ale čistě netrefil do míče a nic z toho nakonec nebylo. Poté se po čase opět udál další ze soubojů Saka-Markovič, ze kterého zase vzešel vítězně slávistický gólman.
Přeci jenom to ale byli favorité z Anglie, kteří definitivně rozhodli o tom, že směřují k jasnému vítězství. Stalo se tak v 68. minutě a po Markovičově chybě, kdy se tento brankář snažil dojít k centrovanému míči z hloubi pole, ale byl nakonec přeskočen Merinem a ten tak svou hlavičkou vstřelil svůj druhý gól v zápase, 3:0. Právě po tomto zásahu pak kouč Arsenalu Mikel Arteta sáhl k výraznějšímu prostřídání, přičemž na hrací plochu v Edenu vyslal záložníka Maxe Dowmana, jenž se tak stal ve svých 15 letech a 10 měsících nejmladším hráčem, který kdy nastoupil v Lize mistrů.
Postupem času ztráceli slávisté nervy nad některými výroky ázerbájdžánského sudího Aghajeva, což bylo vidět jak na frustraci jednotlivých hráčů, tak slyšet z tribun, odkud se ozývalo heslo „ UEFA, Mafia“. V 84. minutě si mohl od slávistů koupit odpustek, když nařídil pro Slavii pokutový kop po souboji Whitea s Provodem, nakonec byl ale po shlédnutí u VARu odvolán.
I v Edenu tak londýnští Kanonýři prokázali, jak moc se jim v této pro ně nebývalé sezóně prozatímně daří – nejen v Evropě, ale i v Premier League, kde jsou lídrem. To Pražané čítají po tomto duelu ztráty, když musel předčasně kvůli zranění střídat útočník Chorý a také defenzivní univerzál Moses. "Moses vypadá líp než Choras. Bohužel ten nevypadá vůbec dobře. Tam je nějaký problém ve stehně, musíme se modlit, že to bude jen koňar," dodal k tomu po zápase kouč Trpišovský.
Konečný výsledek ligové fáze fotbalové Ligy mistrů 2025/26 (4.11.2025):
Slavia Praha – Arsenal FC 0:3 (0:1)
Branky: 46. a 68. Merino, 32. Saka z pen. Rozhodčí: Aghajev – Zejnalov, Amirali (všichni Ázerb.) – Dieperink (video, Niz.). ŽK: Zafeiris, Douděra, Mbodji – Nwaneri, Merino, Nörgaard, Lewis-Skelly. Diváci: 19 222
Slavia: Markovič – Vlček (70. Douděra), Chaloupek, Zima – Moses (74. Hašioka), Zafeiris (70. Cham), Sadílek, Mbodji – Provod, Sanyang (74. Kušej) – Chorý (48. Chytil). Trenér: Trpišovský
Arsenal: Raya – Timber (73. White), Saliba, Gabriel, Hincapié (73. Lewis-Skelly) – Nwaneri (65. Eze), Nörgaard, Rice (81. Harriman-Annous) – Saka, Merino, Trossard (73. Dowman). Trenér: Arteta
Fotbal , Liga mistrů , sk slavia praha , Arsenal FC
Zdroj: Libor Novák