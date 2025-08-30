Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu

Zatímco loni nejprestižnější evropskou klubovou fotbalovou soutěž hrála po dlouhých 19 letech pražská Sparta, letos se bude týkat fotbalová smetánka pražské Slavii. Úřadujícímu českému šampionovi čtvrteční los v Monaku přisoudil nelehký los, avšak o to více atraktivnější. Na podzim se tak totiž můžou slávističtí fanoušci těšit, že doma v Edenu mohou spatřit třeba Barcelonu a Arsenal, zároveň mohou začít připravovat výjezdy do Itálie, jelikož se tam střetnou s Interem Milán a Atalantou Bergamem nebo do Anglie, kde se utkají pro změnu s Tottenhamem, kde se tak mohou zase potkat s gólmanem Antonínem Kinským.
Sešívaní Pražané se představí potřetí ve své klubové historii v hlavní fázi Ligy mistrů, avšak poprvé po šesti letech. Tehdy v hlavní fázi této soutěže, která se tehdy hrála ještě formátem o osmi skupinách po čtyřech, ani jednou nevyhrála a i proto skončila poslední ve své skupině. Letos budou chtít určitě předvést lepší výkony i bodové výsledky, ale vzhledem k losu to budou mít svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského složité.
Zásluhou postavení Česka v žebříčku koeficientů se do hlavní fáze Ligy mistrů Slavia kvalifikovala přímo bez toho, aniž by musela absolvovat zápasy v předkolech, neboť vítěz české ligy momentálně postupuje do nejprestižnější evropské soutěže automaticky. Na rozdíl od českého vicemistra Viktorie Plzeň, která startovala svou cestu v boji o Evropu ve 2. předkole Ligy mistrů s tím, že nakonec neuspěla v následujícím 3. předkole proti Glasgow Rangers a Západočeši tak budou hrát na podzim „pouze“ Evropskou ligu.
Zpět ale ke Slavii a jejím soupeřům. Pražané totiž v rozmezí od poloviny září až do 28. ledna mimo jiné na svém stadionu v Edenu takové evropské velikány, jakými jsou katalánská Barcelona či londýnský Arsenal. Tyto velkokluby se nacházely před losem, jehož se zúčastnili mimo jiné Zlatan Ibrahimovič a Kaká, v prvních dvou výkonnostních koších, slávisté se nacházeli ve třetím. Výkonnostních košů pak bylo celkem čtyři.
Vedle Barcelony byl z prvního koše Slavii vylosován také finalista loňského ročníku Ligy mistrů Inter Milán. Právě s těmito kluby se Pražané utkali při jejich poslední zmiňované účasti v Lize mistrů v sezóně 2019/20. S oběma tehdy dokázali u nich doma remizovat a zaznamenat tak na své konto jediné dva body, které tehdy získali. Co se týče Interu Milán, připomeňme, že v posledním finále Ligy mistrů vůbec nestačil na Paris Saint Germain, se kterým prohrál jasně 0:5.
Ani s Arsenalem se neutká pražská Slavia v historii poprvé. Naposledy se s Kanonýry slávisté utkali před čtyřmi lety, kdy na ně narazili ve čtvrtfinále Evropské ligy. Na Emirates Stadium tehdy sice nejprve remizovali 1:1, v domácí odvetě prohráli jasně 0:4 a v této fázi Evropské ligy tak proto před čtyřmi lety skončili. S londýnským velkoklubem se pak sešívaní utkali při své první účasti v Lize mistrů na podzim roku 2007, kdy sice doma bezbrankově remizovali, v Londýně byl ale z toho debakl 0:7. Protože nakonec tehdy skončili na třetím místě, pokračovali dále v Poháru UEFA, kde pak nestačili na Tottenham (1:2 doma a 1:1 venku). O rok před tím pak s londýnskými Kohouty dvakrát prohráli 0:1.
Zápasem s Bilbaem slávisté navážou na téměř rok starý vzájemný duel z Evropské ligy, kdy ve Španělsku prohráli 0:1. S Bergamem, norským Bödo/Glimt ani s kyperským Pafosem se Pražané ještě dosud neutkali.
"Jsou to skvělé, velké týmy, ať už doma nebo venku. Když už se takhle někam dostaneme, vždy myslím na to, aby to byl zážitek pro klub i pro fanoušky. Určitě si nemáme na co stěžovat. Je tam finalista minulé sezony Inter, Barcelona je pojem sám o sobě. Velké výjezdy, nebo třeba Tottenham s Tondou Kinským. Těžko se predikuje, kdo postoupí, nebo ne, s jakým počtem bodů. Budeme to brát zápas po zápase a uvidíme, v jaké budeme na konci situaci," neskrýval kouč Slavie Jindřich Trpišovský radost z atraktivního losu i s vědomím, že jeho tým nečeká nic lehkého.
Kapitán Slavie Tomáš Holeš pak burcuje tým, aby se ani při takové konkurenci v Lize mistrů neztratil. "Přál bych si, abychom byli těm týmům důstojným soupeřem, abychom je potrápili. Kvalita těch týmů je obrovská. Bude to fakt těžké sbírat body a postoupit, ale pokusíme se o to," uzavřel.
Související
Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy
Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně
před 51 minutami
Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy
před 55 minutami
Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu
před 59 minutami
Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur
před 1 hodinou
Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii
před 1 hodinou
Nemáme na souši co dělat? Vědci díky freediverům zjišťují, že člověk by možná měl žít v moři
před 2 hodinami
Co se zmrazenými ruskými stamiliardami? EU finišuje plán, jak je poskytnout Ukrajině
před 3 hodinami
Mimořádná zpráva Izraelská armáda při náletu zabila premiéra a ministry jemenské rebelující vlády
před 4 hodinami
Francie odhalila novou strategii ruské armády, používá ji proti Ukrajině
před 5 hodinami
"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině
před 6 hodinami
Na Ukrajině byl zavražděn bývalý šéf ukrajinského parlamentu, oznámil Zelenskyj
před 7 hodinami
Kam se podělo americké ultimátum? EU tlačí na Trumpa, aby přitvrdil proti Putinovi
před 9 hodinami
USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN
před 10 hodinami
Většina cel, které Trump zavedl, je nelegálních, rozhodl soud v USA
před 11 hodinami
Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico
před 13 hodinami
Počasí bude o posledním prázdninovém víkendu deštivé
včera
Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky
včera
Neuvěřitelná bolest a nekončící utrpení. Jak může běžná infekce přeprogramovat dětský mozek
včera
Macron dal Putinovi ultimátum: Pokud se do pondělí neozve, můžeme zavést další sankce
včera
Kritika už nestačí. Tisíce zaměstnanců OSN volají po označení války v Gaze za genocidu
Stovky zaměstnanců Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) vyzývají své vedení, aby oficiálně označilo izraelskou ofenzívu v Gaze za genocidu. Zaměstnanci ve svém interním dopise rovněž vyzývají členské státy OSN, aby zastavily prodej zbraní Izraeli. Podle nich už „kritizování Izraele nestačí“.
Zdroj: Libor Novák