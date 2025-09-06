Slavia se spojila s Plzní a Ostravou v boji proti českému deníku. Novinářům odebraly akreditaci

Až k bezprecedentnímu kroku vyvrcholil bublající spor mezi fotbalovou Slavií a deníkem Sport, jenž je ve vlastnictví miliardáře a majitele pražské Sparty Daniela Křetínského. Nejnovější vlna v rámci tohoto dlouhodobého sporu vypukla poté, co přišel deník se spekulacemi kolem odchodu Christose Zafeirise ze Slavie do PAOKu Soluň. Na síti X tak v reakci na to přišel slávistický předseda představenstva Jaroslav Tvrdík s tím, že se klub bude domáhat omluvy ze strany Sportu za to, jakým způsobem o situaci informuje. Všechno nakonec skončilo radikálním krokem – odebráním akreditací novinářům Sportu na domácí zápasy nejen Slavie, ale i klubů Plzně a Ostravy, které se k Pražanům v této věci přidaly a vydaly k tomu společné prohlášení.

Už koncem srpna se k rozporům s deníkem Sport vyjádřil Tvrdík pro podcast serveru efotbal.cz Livesport Daily. "Deník Sport je v řadě případů marketingovou divizí AC Sparta Praha. Tam, kde máme my, coby klub, možnost komunikovat pouze prostřednictvím sociálních sítí, webu nebo tiskových zpráv, které jsou velmi omezené v tom, co klub může sdělit, tak my tím v řadě případů jen reagujeme. Nejsme spoluvlastníky média. Spoluvlastník média, shodneme se, má v České republice velkou výhodu. A Daniel Křetínský vlastní médium pravděpodobně z nějakého důvodu. To médium prodělává stovky milionů korun ročně. Drží Daniel Křetínský to médium proto, aby pečoval o veřejné informační blaho?," uvedl Tvrdík a pokračoval v tom, co vidí jako problematické ve vztahu mezi Slavií a tímto médiem. "Pokud máme akceptovat, že toto je práce bulvárního sportovního média, nemám s tím žádný problém. Říkám to zcela otevřeně a nahlas. Nemám s tím problém. Jestli se na tom takto shodneme, ať v tom deník Sport klidně pokračuje. A jestli je to jejich politika, kterou chtějí tvořit zprávy ze sportovního světa, je to jejich právo. Naše právo je na to takto reagovat. V této situaci, když už realitu tvoří, vymýšlejí ji od základů, už to není spekulace. A pokud to chtějí vymýšlet, mým právem už je nepovažovat je za novináře."

Tehdy ještě Tvrdík odebráním akreditace jen hrozil, stejně jako bojkotem deníku Sport. "To už jsou fikce, to už jsou pohádky, to už je science fiction. Nevím, jak to mám jinak nazvat. Jen prostě plní obsah něčím, co si někdo se zájmem o takové spekulace koupí. Pro mě už to potom nejsou novináři, a je proto mým legitimním právem odebrat jim akreditace, nepustit je na zápasy a nemíchat informace, které chce klub na trh posílat podle práva přístupu k informacím. Nesmíme připustit, aby takovéto ryze nepravdivé informace stály vedle, dejme tomu, objektivního rozhovoru s trenérem Trpišovským z tiskové konference. Je důležité, že jejich čtenář pak neumí rozlišit, co je naprostý výmysl, a co je informace z tiskové konference," vysvětloval tehdy, proč takovou reakci nepovažuje za přehnanou.

Tvrdíkovi se zřejmě nelíbilo informování o tehdy ještě možném přestupu Zafeirise do PAOKu Soluň především proto, že tím samotného hráče měly tyto spekulace ovlivňovat na tolik, že se na hru dostatečně nesoustředil a také nebyl v několika zápasech nakonec nasazován. Nakonec Zafeiris do Soluně skutečně přestoupil s tím, že se stane až po podzimu, který stráví ještě v Edenu, ovšem už jako hostující hráč.

Ke slovům Jaroslava Tvrdíka k informacím o chystaném přestupu Zafeirise do Řecka vyjádřil pro Livesport Daily i šéfredaktor deníku Sport Adam Nenadál. Ten si za prací svých podřízených nejen v tomto případě, ale i u dalších přestupových spekulací, stojí. "Naprosto stoprocentně si stojím za tím, co jsme psali v případě Christose Zafeirise. I když máme ve Slavii dveře zavřené a respektuju to, v poslední době jsme měli několikrát správné informace a často jako první. Ať už šlo o zájem Slavie o hráče, nebo o přestupy, které se pak potvrdily:  Šulc, Kliment, Sanyang, Javorček a další. Tyhle informace se vždycky ukázaly jako pravdivé, takže nevidím důvod, proč by to v případě Zafeirise mělo být jinak. Přijde mi spíš směšné, jak si některé kluby až přehnaně střeží věci, které nejsou žádným obchodním tajemstvím. Přestupové spekulace ke sportu odjakživa patří, někdy se naplní, někdy ne, protože situace se mezitím změní. Ale je přirozené, že se v tom prostředí o hráčích baví agenti, kluby i samotní hráči. Představa, že se to dá úplně uhlídat, je podle mě naivní," nechal se slyšet Nenadál.

Zároveň poukázal na smršť urážek směrem k novinářům ze strany slávistických fanoušků, které styl Tvrdíkovy komunikace na síti X k takovýmto invektivám pobízí. "Pokud jde o standardní komunikaci, tak u Jaroslava Tvrdíka a jeho Twitteru není standardního vůbec nic. Zkuste se vžít do role redaktora: pod každý Tvrdíkův tweet naběhnou tisíce mladých slávistických ultras a začnou psát urážky, typu že je někdo "tlustý prase" a "ať chcípne". To jsou zprávy, které nám chodí i do direct messages a to už není žádná legrace. Proto říkám, když se vám něco nelíbí, přijďte nám to říct do očí, s tím problém nemám. Ale všechno, co Jaroslav Tvrdík píše na Twitteru, je úplně mimo jakýkoliv standard. Jestli víte o nějakém funkcionáři na západ od našich hranic, který by v roli šéfa jednoho ze dvou největších klubů vystupoval na sociálních sítích tímto způsobem, tak mě poučte," sdělil Nenadál.

Prohlášení tří klubů k odebrání akreditace a reakce deníku Sport

V úterý nakonec přišla Slavia společně s Plzní a Ostravou se společným prohlášením, v němž oznámily odebrání akreditací novinářům deníku Sport na jejich domácí zápasy. Podle jejich stanoviska deník Sport dlouhodobě nedodržuje Etický kodex Klubu sportovních novinářů (KNS) a stejně tak prý ani svého vydavatelství Czech News Center, které vlastní miliardář Daniel Křetínský, jenž – jaj známo – zároveň majitelem fotbalové Sparty.

„Byť přes všechny možné faktické výhrady chápeme, že se jedná o médium bulvárního typu. Ani tento fakt by však neměl umožňovat publikování zcela smyšlených a účelových informací. Proto jsme se společně rozhodli odebrat redakci deníku Sport novinářské akreditace na naše domácí zápasy. Naším cílem není omezovat svobodu slova, ale chránit integritu našich klubů,“  píše se konkrétně v prohlášení tří klubů.

Ty zároveň připomněly, že nejsou jedinými tuzemskými fotbalovými kluby, které k takovému radikálnímu kroku přistoupily. „V posledních dnech ke zrušení akreditace redaktorovi deníku Sport přikročila také Zbrojovka Brno. Tento fakt mimo jiné ukazuje, že problém není izolovaný, ale systematický a dlouhodobý. Budeme proto hledat řešení celé situace také na plénu Ligové fotbalové asociace (LFA),“ uvedly dále kluby.

Pochopitelně, že takovýto krok nezůstal dlouho bez redakce jediného tištěného sportovního média u nás. Konkrétně prohlášení tohoto deníku sepsal jeho šéfredaktor Lukáš Tomek. Důrazně odmítl, aby začali novináři psát podle představ těchto šéfů tří klubů. „Takový přístup považujeme za nebezpečný především pro český fotbal a veřejnou debatu o něm. Pokud má kdokoli z klubových funkcionářů snahu omezovat práci médií, která jim nejsou poslušná, je to krok směrem k polototalitnímu pojetí světa, v němž svobodná žurnalistika, jak ji známe, nemá místo,“ varuje v prohlášení Tomek a pokračuje v něm: „Znepokojuje nás rovněž, že Jaroslav Tvrdík v poslední době veřejně použil několik zcela nepravdivých tvrzení na adresu deníku Sport.“

Samozřejmě, že novinář Tomek tato nepravdivá tvrzení připomněl: „Nepravdivě mluvil o naší práci i vnitřních redakčních standardech. Takové výroky neměly s realitou nic společného a jen posilují náš dojem, že hlavním cílem Jaroslava Tvrdíka není věcná debata, ale snaha očernit a oslabit média, která nepodléhají jeho manipulacím a tlaku,“ uvedl s dodatkem, že se deník Sport nenechá zastrašit a bude nadále své čtenáře informovat o Slavii, Plzni i Ostravě. Na závěr odmítl, že by bylo mezi deníkem Sport a pražskou Spartou jakýkoli nadstandardní vztah.

FAČR vyzvala ke klidnému vyřešení situace, Klub sportovních novinářů odmítá tlak na žurnalisty

Vyhrocenou situaci mezi kluby a deníkem Sport řešila i poslední zasedání výkonného výboru Fotbalové asociace ČR (FAČR), z něhož vzešlo přání, aby celá záležitost byla vyřešena ideálně klidně a domluvou. „Bohužel situace, které teď jsou, tomu moc nepomáhají. Je důležité pojmenovat, kde problém vznikl. Mělo by dojít ke zklidnění a byl bych rád, kdybych já osobně i celá asociace k tomu mohla nějakým způsobem přispět,“ uvedl samotný šéf českého fotbalu David Trunda.

Ten je v čele FAČR od letošního května, kdy byl zvolen i díky diplomacii ze strany Slavie a Plzně, připomněl svou zkušenost z doby předvolební kampaně, kdy označil mediální prostředí za „někdy velmi zlou“.

„Linka mezi pravdou a nepravdou, spekulací a lží je někdy strašně tenká. Tohle se musí rozlišovat. Když se napíše něco, co není pravda, tak to nezasáhne jenom hráče, ale také jejich rodiny, partnery. Dopad je pak vlastně drtivý a náprava velmi těžká. Je důležité se proti tomu vymezit a najít řešení,“ dodal Trunda.

Situaci nenechal bez povšimnutí ani Klub sportovních novinářů (KNS), kteří se postavil za nezávislost médií a doporučil jiný postup při nejrůznějších podezřeních porušení Etického kodexu KNS. „Klub sportovních novinářů důrazně odmítá jakýkoliv způsob nátlaku na nezávislost médií. Pokud má někdo pocit, že dochází k porušování etického kodexu, potom má možnost obrátit se na etickou komisi KSN, k čemuž nedošlo. Podobně jako by měl novinář být při své práci vázán pravidly tohoto kodexu, tak má zároveň právo na přístup k informacím a toto právo bude KSN vždy hájit,“ uvedl.

Nakonec se kluby vyslyšely předsedu KNS Michala Dusíka a na etickou komisi se tak obrátily. „Představitelé fotbalových klubů Slavie, Plzně a Ostravy se dnes obrátili na Klub sportovních novinářů se žádostí o uskutečnění osobního jednání před Etickou komisí KSN ČR. Na setkání hodlají podrobně vyložit podněty, které je vedly k rozhodnutí odebrat deníku Sport novinářské akreditace na domácí zápasy,“ uvedly kluby, načež KNS slíbil, že tento podnět prostuduje a vyjádří se k němu. Po tom všem by mělo proběhnout jednání mezi kluby a zástupci deníku Sport. „Na základě dohody KSN s FAČR budou mediátory tohoto jednání předsedové Michal Dusík za KSN a David Trunda za FAČR,“ oznámil k tomu KNS.

Liga v souvislosti s odebranými akreditacemi nic konat nebude

K neudělení akreditací se vyjádřila Ligová fotbalová asociace (LFA), která tuzemskou nejvyšší soutěž řídí. K překvapení všech se právě zřizovatel nejen první, ale i druhé české ligy rozhodl k situaci nevyjadřovat vůbec. Navzdory tomu, že samotné kluby deklarovaly, že „řešení celé situace budou hledat také na plénu Ligové fotbalové asociace“.

K tomuto postoji se LFA vyjádřila prostřednictvím mluvčího Pavla Jahody následovně: „Ligová fotbalová asociace v oblasti médií prostřednictvím Media protokolu nastavuje jasně daná pravidla, která vymezují vztah mezi kluby a novináři v rámci zápasového režimu. Tento dokument zajišťuje, aby byly jasně definovány jak povinnosti klubů vůči médiím, tak i práva klubů v rámci vzájemné spolupráce. Ligová fotbalová asociace v oblasti médií prostřednictvím Media protokolu nastavuje jasně daná pravidla, která vymezují vztah mezi kluby a novináři v rámci zápasového režimu. Tento dokument zajišťuje, aby byly jasně definovány jak povinnosti klubů vůči médiím, tak i práva klubů v rámci vzájemné spolupráce.“

Až později po tomto vyjádření pro sport.cz své vyjádření ještě upřesnil: „Vedení soutěže se situací bude zabývat na nejbližším Ligovém výboru.“

Mimochodem, v tomto pětičlenném Ligovém výboru zasedají právě také šéfové Slavie, Plzně a Ostravy.

Liberecký majitel Kania označil odebrání akreditací za extrémní

Reakce na krok ze strany těchto klubů vůči novinářům deníku Sport přicházela i z vedení jiných ligových klubů, například z Liberce. Tamní majitel Ondřej Kania, jenž již začátkem letošního roku spustil placenou platformu Slovan+ s tím, že hráči a další zaměstnanci klubu přestanou dávat rozhovory jinou cestou.

Nicméně i přesto vnímá krok Slavie, Plzně a Ostravy za nešťastný. „Měl bych mnoho osobních důvodů k tomu, aby se Slovan k téhle výzvě přidal. V určitých momentech minulé sezony se někteří konkrétní novináři dle mého názoru zcela neprofesionálně a účelově, aniž by o mě cokoliv věděli, a aniž by se mnou kdykoliv mluvili, snažili vytvořit obraz toho, že jsem nějaký egomaniakální, narcisistní kre*én,“ uvedl ve svém prohlášení na Instagramu a pokračoval v něm: „Ale uznávám, že do určité míry jsem si to zavinil sám, a chvílemi jsem nepochybně jako egomaniakální a narcisistní kre*én působil. Nicméně ani na vrcholu své tehdejší nevraživosti vůči nim jsme nepřistoupili k tak extrémnímu kroku, že bychom v demokratické, svobodné společnosti, odebrali médiím akreditace a de facto jim zakázali vstup na stadion.“

Podle Kanii je důležité, aby byl každý schopen se podívat zpátky a uznat, zda neudělal nějakou chybu. „Já to udělal. Vztahy se urovnaly a myslím, že nemáme s nikým problém. Eskalovat z ješitnosti není žádné chlapáctví. Naopak. Je to ukázka slabosti,“ uzavřel Kania.

Ke kroku Slavie, Plzně a Ostravy se pak vyjádřil i šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba. „K psaní kolegů z různých redakcí lze mít výhrady, ale tohle je i v případě chyby nepřiměřená reakce. Předbíhá rozhodnutí soudu, o kterém pan Tvrdík mluví. Bude důležité, jak zareaguje liga a Klub sportovních novinářů. Z takového postupu by se mohl stát nebezpečný precedens,“ nechal se slyšet.

Tvrdík nebude mluvit se Sportem, ani vyjadřovat se tweety

Celá kauza má za následek také to, že předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík už nebude komunikovat s veřejnosti přes svou oblíbenou síť X, kde pravidelně zásoboval zásoboval svými komentáři k aktuálnímu fotbalovému dění. Mnohokráte prozradil, něco navíc ještě dřív než se mělo – třeba místo konání finále Mol Cupu. S tím nyní končí.

„V těchto dnech to bude 10 let, co jsem přišel do Slavie. Od té doby jsem se snažil vést maximálně otevřenou komunikaci s Vámi, fanoušky. Tento účet mi v tom byl přirozenou součástí práce. Díky němu jsme dokázali otevřít řadu důležitých témat. I když jsem se tady dopustil chyb (za které se omlouvám), věřím, že celková pozitiva převážila,“ napsal ve svém posledním tweetu. „V poslední době z toho nemám radost. Dnešním dnem jsem se rozhodl dát si pauzu. Budu i nadále komunikovat s fanoušky, ale cestou klubových kanálů nebo při oficiálních setkáních. Věřím, že tento způsob je pro Slavii i mě nyní tím nejpřínosnějším. Děkuji všem, se kterými jsme zde vedli normální diskuse, a budeme v nich pokračovat jinde. Ve fanzóně, na stadionu nebo u piva,“ uzavřel Tvrdík.

Čeští fotbalisté zvládli kvalifikační souboj v Podgorici a zřejmě tím podrželi kouče Haška

Slavia

Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu

Zatímco loni nejprestižnější evropskou klubovou fotbalovou soutěž hrála po dlouhých 19 letech pražská Sparta, letos se bude týkat fotbalová smetánka pražské Slavii. Úřadujícímu českému šampionovi čtvrteční los v Monaku přisoudil nelehký los, avšak o to více atraktivnější. Na podzim se tak totiž můžou slávističtí fanoušci těšit, že doma v Edenu mohou spatřit třeba Barcelonu a Arsenal, zároveň mohou začít připravovat výjezdy do Itálie, jelikož se tam střetnou s Interem Milán a Atalantou Bergamem nebo do Anglie, kde se utkají pro změnu s Tottenhamem, kde se tak mohou zase potkat s gólmanem Antonínem Kinským.
Slavia

Své soupeře v Evropské lize zná Slavia i Plzeň. Do Edenu zavítá Mourinho, do Plzně Manchester United

Po pražské Spartě, která zjistila své soupeře v rámci hlavní fáze Ligy mistrů ve čtvrtek, se v Monaku v pátek rozhodlo o složení hlavní fáze mimo jiné Evropské ligy. Té se kromě jiných účastní hned dva čeští zástupci Slavia Praha a Viktoria Plzeň. Shodou okolností se oba kluby střetnou s pěti stejnými následujícími soupeři: Frankfurt, PAOK Soluň, Ludogorec Razgrad, Anderlecht Brusel a Bilbao. Vedle nich se pak Slavia třeba utká s Ajaxem Amsterdam nebo Fenerbahce Istanbul s koučem José Mourinhem. Plzeň pak přivítá především anglického giganta Manchester United. 

FK Slavia Noviny / tisk

