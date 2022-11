Tak trochu zvláštní reprezentační sraz. Pražská "S", Plzeň, i Ostrava na něj nepustí své hráče

Sparta s Ostravou, které se utkají spolu ve 4. kole domácího MOL Cupu, žádali o přeložení tohoto svého vzájemného zápasu na jaro příštího roku, dohoda se svazem nepřišla a tak se odehraje 19. listopadu. Plzeň pro změnu poukazuje na aktuální zdravotní stav svých hráčů po dosavadním náročném programu. Jako poslední pak o svém kroku neposlat své hráče na sraz oznámila Slavia.

Zmiňovaného 19. listopadu se kromě MOL Cupu odehraje i reprezentační duel Česka v Turecku, tři dny před tím budou mít svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého zápas s Faerskými ostrovy v Olomouci. Do toho bude v tomto nahuštěném termínu 18. listopadu hrát svůj přípravný zápas česká „jednadvacítka“ s Portugalskem, 22. listopadu se pak střetne Norskem.

"Klub není dle mezinárodních řádů povinen hráče v tomto termínu pro srazy národních týmů poskytnout. S jednou výjimkou: Casper Höjer musí být v případě nominace uvolněn pro dánskou reprezentaci, protože Dánsko je účastníkem mistrovství světa v Kataru a jeho jméno se objevilo v předběžné nominaci," oznámila Sparta již v pondělí svůj krok nepustit hráče na reprezentační sraz na svém webu a v tomto prohlášení pokračovala následovně: "Navrhli jsme sehrání utkání 4. kola MOL Cupu Baník - Sparta v náhradním termínu dne 8. února. 2023. Tomuto návrhu nebylo vyhověno, přestože další kolo domácí pohárové soutěže je úředně naplánováno až na 1. března následujícího roku."

Pražané pak svůj krok o neuvolnění svých hráčů pro reprezentaci již sdělili FAČR. Ostravský Baník do poslední chvíle živil naději, že by se duel MOL Cupu se Spartou mohl odehrát právě v náhradním únorovém termínu, nakonec i on potvrdil původní listopadový termín. "Poté, co nedošlo k dohodě o náhradním termínu, zůstává v platnosti úřední termín," uvedl ostravský klub.

"Požádali jsme vedení slovenské reprezentace i české jednadvacítky, aby naše hráče na nadcházející akce z výše uvedeného důvodu nenominovali. Pro každý klub je pozvánka pro jeho hráče do reprezentace samozřejmě pocta, ale vzhledem k souběhu termínů nastala výjimečná situace. Děkujeme všem zainteresovaným stranám, že nám vyšly vstříc,“ uvedl k tomu na webu Baníku nový šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.

Později se ke stejnému kroku odhodlala i mistrovská Plzeň. Ta má za sebou náročný program se zápasy v Lize mistrů, kvůli němuž má tak aktuálně v kádru hned několik zraněných hráčů. „Od startu sezony jsme absolvovali obrovskou porci 27 zápasů, což znamená odehrání utkání každý čtvrtý den. V tuto chvíli máme velmi početnou marodku a sezonu dohráváme s velkým rizikem případných dalších zranění," dodal důvod tohoto kroku sportovní ředitel Západočechů Daniel Kolář, jenž pokračoval: „Musíme brát ohled na zdraví hráčů a zmíněné období maximálně využít pro regeneraci, doléčení a rekonvalescenci. Rozhodli jsme se tedy využít práva klubu a pro tento sraz hráče ze zmíněných důvodů neuvolnit," dodává Kolář s tím, že pro klub i nadále bude ctí, když jeho hráči budou adepty na reprezentační dres. „Hrát za nároďák je pro hráče i nás velkou poctou, bohužel termínová listina je tuto sezonu vzhledem k mistrovství světa v Kataru extrémně nahuštěná. U hráčů, kteří připadali v úvahu pro nominaci, jsme přihlédli i k doporučení našich lékařů. Zdraví hráčů musí být naše priorita.“

Dodejme, že o nadcházejícím víkendu 12. a 13. listopadu se odehraje poslední podzimní kolo Fortuna ligy, zmiňovaný duel Česka s Tureckem se odehraje 19. listopadu, tedy pouhý den před startem mistrovství světa v Kataru.